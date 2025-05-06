Архивное фото рабочих Чимкентского завода «оживили» с помощью ИИ

Ко Дню Победы Kazinform продолжает публиковать редкие архивные снимки времён Великой Отечественной войны и их ожившие версии, созданные с помощью современных технологий.

На фото — 9 сентября 1941 года, Чимкент (ныне Шымкент) — сдача теплых вещей на фронт рабочими и служащими Чимкентского свинцового завода.

Проект представлен на LED-экранах вокзалов и аэропортов по всей стране. Сегодня на вокзале «Нурлы жол» в Астане при поддержке АО НК «Қазақстан темір жолы», состоялось открытие фотовыставки «80 ЛЕТ ПОБЕДЫ. ФОТОХРОНИКА KAZINFORM».

Ранее агентство Kazinform представило «ожившие» архивные фотографии пулеметчиков Панфиловской дивизии, стрелковой команды, портрет Алии Молдагуловой, призывника времен Великой Отечественной войны.