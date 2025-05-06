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    18:20, 05 Май 2025 | GMT +5

    Архивное фото рабочих Чимкентского завода «оживили» с помощью ИИ

    Kazinform публикует «ожившие» редкие архивные снимки времён Великой Отечественной войны. 

    Архивное фото рабочих Чимкентского свинцового завода «оживили» с помощью ИИ
    Фото: Kazinform

    Ко Дню Победы Kazinform продолжает публиковать редкие архивные снимки времён Великой Отечественной войны и их ожившие версии, созданные с помощью современных технологий.

    На фото — 9 сентября 1941 года, Чимкент (ныне Шымкент) — сдача теплых вещей на фронт рабочими и служащими Чимкентского свинцового завода.

    Проект представлен на LED-экранах вокзалов и аэропортов по всей стране. Сегодня на вокзале «Нурлы жол» в Астане при поддержке АО НК «Қазақстан темір жолы», состоялось открытие фотовыставки «80 ЛЕТ ПОБЕДЫ. ФОТОХРОНИКА KAZINFORM».

    Ранее агентство Kazinform представило «ожившие» архивные фотографии пулеметчиков Панфиловской дивизии, стрелковой команды, портрет Алии Молдагуловой, призывника времен Великой Отечественной войны.

    Теги:
    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА фото из истории Технологии Герои ВОВ 80-летие Победы Уникальные снимки Война Искусственный интеллект День Победы История Казахстана ВОВ Победа ИИ История мира
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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