Городище Каракабак в Мангистау могло быть узлом Великого шелкового пути - археологи
В Мангистауской области археологи обнаружили более 150 монет и ряд артефактов, подтверждающих торговые связи региона с Востоком и Западом, передает Kazinform.
В Министерстве науки и высшего образования РК напомнили, что недавно на территории древнего городища Каракабак, датируемое I–VI веками н. э., обнаружен ценный исторический артефакт — старинный кувшин. По предварительным оценкам ученых, находка датируется VI веком нашей эры. По словам специалиста, всестороннее изучение артефакта позволит получить новые сведения о быте, традициях и уровне развития ремесла жителей древнего городища.
Ученые и археологи посетили городище Каракабак. По их данным, Каракабак представлял собой крупный производственно-ремесленный и торговый центр, существовавший на протяжении нескольких столетий. Исследования свидетельствуют о развитой металлургии, ювелирном производстве, стеклоделии и изготовлении керамики. На территории поселения обнаружены многочисленные предметы местного производства и импортные материалы, поступавшие из различных регионов Евразии.
— Особый научный интерес представляет коллекция из более чем 150 монет, датируемых периодом от I века до первой половины VI века н. э. Среди них представлены эмиссии Парфии, Древнего Хорезма, Бухарского Согда, Сасанидского Ирана, Кушано-Сасанидского государства, Византийской империи и Китая. Эти находки подтверждают активное участие Каракабака в международных торгово-экономических связях своего времени, — отметил археолог Андрей Астафьев.
Исследователи отмечают, что через Мангистау могло проходить одно из ответвлений Великого шелкового пути, соединявшее регионы Центральной Азии, Прикаспийского региона и Восточной Европы.
Особое значение имеют свидетельства существования ранее неизвестного Азово-Каспийского торгового коридора, в котором Каракабак выполнял функции одного из ключевых центров. Обнаруженные материалы указывают на интенсивные контакты с территориями Северного Кавказа, Приазовья, Нижнего и Среднего Поволжья, Южного Приуралья, а также государствами Средней Азии и Ближнего Востока.
— Каракабак позволяет по-новому взглянуть на историю Мангистау и место Казахстана в системе древних международных коммуникаций. Археологические находки подтверждают, что этот регион на протяжении многих веков был важным звеном торговых маршрутов, связывавших Восток и Запад. Дальнейшие исследования памятника помогут получить новые сведения о развитии Великого шелкового пути и укрепят научное понимание исторических процессов, происходивших на территории современного Казахстана, — отметил археолог Андрей Астафьев.
Результаты исследований последних лет значительно расширяют представления об исторической роли Мангистау в развитии международных торговых и культурных связей. Археологические открытия подтверждают, что регион на протяжении почти двух тысячелетий являлся важным участником взаимодействия между Китаем, Индией, Римской, а позднее — Византийской империей.
Кроме того, ученые также рассматривают гипотезу о возможной связи городища Каракабак с упоминаемым на карте древнегреческого географа Клавдия Птолемея городом Аспабота, располагавшимся на восточном побережье Каспийского моря.
По мнению исследователей, открытия, сделанные на территории Мангистау за последнее десятилетие, имеют большое международное научное значение и позволяют по-новому оценить место Казахстана в системе древних трансконтинентальных коммуникаций. Полученные результаты вносят существенный вклад в изучение культурно-исторического наследия Великой степи и укрепляют научный авторитет страны на международной арене.
Ранее сообщалось, что археологи приступили к исследованию городища Каракабак в Мангистау.