Городище Каракабак в Мангистау могло быть узлом Великого шелкового пути - археологи

В Мангистауской области археологи обнаружили более 150 монет и ряд артефактов, подтверждающих торговые связи региона с Востоком и Западом, передает Kazinform.

В Министерстве науки и высшего образования РК напомнили, что недавно на территории древнего городища Каракабак, датируемое I–VI веками н. э., обнаружен ценный исторический артефакт — старинный кувшин. По предварительным оценкам ученых, находка датируется VI веком нашей эры. По словам специалиста, всестороннее изучение артефакта позволит получить новые сведения о быте, традициях и уровне развития ремесла жителей древнего городища.

Фото: Миннауки и высшего образования РК

Ученые и археологи посетили городище Каракабак. По их данным, Каракабак представлял собой крупный производственно-ремесленный и торговый центр, существовавший на протяжении нескольких столетий. Исследования свидетельствуют о развитой металлургии, ювелирном производстве, стеклоделии и изготовлении керамики. На территории поселения обнаружены многочисленные предметы местного производства и импортные материалы, поступавшие из различных регионов Евразии.

Фото: Миннауки и высшего образования РК

— Особый научный интерес представляет коллекция из более чем 150 монет, датируемых периодом от I века до первой половины VI века н. э. Среди них представлены эмиссии Парфии, Древнего Хорезма, Бухарского Согда, Сасанидского Ирана, Кушано-Сасанидского государства, Византийской империи и Китая. Эти находки подтверждают активное участие Каракабака в международных торгово-экономических связях своего времени, — отметил археолог Андрей Астафьев.

Исследователи отмечают, что через Мангистау могло проходить одно из ответвлений Великого шелкового пути, соединявшее регионы Центральной Азии, Прикаспийского региона и Восточной Европы.

Фото: Миннауки и высшего образования РК

Особое значение имеют свидетельства существования ранее неизвестного Азово-Каспийского торгового коридора, в котором Каракабак выполнял функции одного из ключевых центров. Обнаруженные материалы указывают на интенсивные контакты с территориями Северного Кавказа, Приазовья, Нижнего и Среднего Поволжья, Южного Приуралья, а также государствами Средней Азии и Ближнего Востока.

— Каракабак позволяет по-новому взглянуть на историю Мангистау и место Казахстана в системе древних международных коммуникаций. Археологические находки подтверждают, что этот регион на протяжении многих веков был важным звеном торговых маршрутов, связывавших Восток и Запад. Дальнейшие исследования памятника помогут получить новые сведения о развитии Великого шелкового пути и укрепят научное понимание исторических процессов, происходивших на территории современного Казахстана, — отметил археолог Андрей Астафьев.

Фото: Миннауки и высшего образования РК

Результаты исследований последних лет значительно расширяют представления об исторической роли Мангистау в развитии международных торговых и культурных связей. Археологические открытия подтверждают, что регион на протяжении почти двух тысячелетий являлся важным участником взаимодействия между Китаем, Индией, Римской, а позднее — Византийской империей.

Фото: Миннауки и высшего образования РК

Кроме того, ученые также рассматривают гипотезу о возможной связи городища Каракабак с упоминаемым на карте древнегреческого географа Клавдия Птолемея городом Аспабота, располагавшимся на восточном побережье Каспийского моря.

Фото: Миннауки и высшего образования РК

По мнению исследователей, открытия, сделанные на территории Мангистау за последнее десятилетие, имеют большое международное научное значение и позволяют по-новому оценить место Казахстана в системе древних трансконтинентальных коммуникаций. Полученные результаты вносят существенный вклад в изучение культурно-исторического наследия Великой степи и укрепляют научный авторитет страны на международной арене.

Ранее сообщалось, что археологи приступили к исследованию городища Каракабак в Мангистау.