Обнаружен редчайший артефакт во время раскопок в Мангистау

В Мангистауской области, на территории древнего городища Каракабак обнаружен ценный исторический артефакт - старинный кувшин. По предварительным оценкам ученых, находка датируется VI веком нашей эры, передает корреспондент агентства Kazinform.

О ценной находке в социальных сетях сообщил археолог Андрей Астафьев. Результаты предварительного анализа показывают, что кувшин был изготовлен местными мастерами.

По словам специалиста, всестороннее изучение артефакта позволит получить новые сведения о быте, традициях и уровне развития ремесла жителей древнего городища.

Городище Каракабак считается одним из важнейших и неповторимых археологических памятников Мангистауской области. Этот древний город находится недалеко от поселка Таучик. Жизнь здесь кипела примерно с I по VI века нашей эры.

По словам исследователей, открытие Каракабака в корне перевернуло представление об истории Мангистау. Находка доказала, что древний Мангышлак не был исключительно пристанищем кочевников - здесь процветала и развитая городская культура.

Ранее мы сообщали, что в Мангистау начались исследовательские работы на территории исторического городища Каракабак.

Аяулым Канаткызы