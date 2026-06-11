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    Обнаружен редчайший артефакт во время раскопок в Мангистау

    В Мангистауской области, на территории древнего городища Каракабак обнаружен ценный исторический артефакт - старинный кувшин. По предварительным оценкам ученых, находка датируется VI веком нашей эры, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Обнаружен редчайший артефакт во время раскопок в Мангистау
    Кадр из видео

    О ценной находке в социальных сетях сообщил археолог Андрей Астафьев. Результаты предварительного анализа показывают, что кувшин был изготовлен местными мастерами.

    По словам специалиста, всестороннее изучение артефакта позволит получить новые сведения о быте, традициях и уровне развития ремесла жителей древнего городища.

    Городище Каракабак считается одним из важнейших и неповторимых археологических памятников Мангистауской области. Этот древний город находится недалеко от поселка Таучик. Жизнь здесь кипела примерно с I по VI века нашей эры.

    По словам исследователей, открытие Каракабака в корне перевернуло представление об истории Мангистау. Находка доказала, что древний Мангышлак не был исключительно пристанищем кочевников - здесь процветала и развитая городская культура.

    Ранее мы сообщали, что в Мангистау начались исследовательские работы на территории исторического городища Каракабак.

    Аяулым Канаткызы

    Наука Археология Видео История Казахстана Мангистауская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор