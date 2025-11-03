РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    03:00, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Архар из Красной книги попал в фотоловушку в Карагандинской области

    В объектив фотоловушки попал редкий обитатель казахстанской степи — архар, занесенный в Красную книгу Казахстана, передает агентство Kazinform.

    Архар из Красной книги попал в фотоловушку в Карагандинской области
    Кадр из видео

    Кадры опубликовал филиал «Белодымовский» государственного национального парка «Бұйратау». 

    На кадре он спокойно стоит среди природы, будто чувствует себя полноправным хозяином этих мест.

    Фотоматериалы предоставлены охотоведом филиала Ковальчуком Т.Г.

    Ранее На территории Устюртского заповедника был зафиксирован редкий медоед.

    Наталья Мосунова
    Автор
