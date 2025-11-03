Архар из Красной книги попал в фотоловушку в Карагандинской области

Кадры опубликовал филиал «Белодымовский» государственного национального парка «Бұйратау».

На кадре он спокойно стоит среди природы, будто чувствует себя полноправным хозяином этих мест.

Фотоматериалы предоставлены охотоведом филиала Ковальчуком Т.Г.

Ранее На территории Устюртского заповедника был зафиксирован редкий медоед.