Крайне редкого для Казахстана хищника засняли в Устюртском заповеднике
На территории Устюртского заповедника был зафиксирован редкий медоед, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу УГПЗ.
— С 24 по 27 октября 2025 года государственный инспектор отдела охраны Айтуов Е., механик Есдаулетов К. и инспектор-водитель Туленбаев Е. провели рейдовые работы на территории Устюртского государственного природного заповедника. Во время рейда был снят на видео крайне редкий для Казахстана хищный млекопитающий — медоед (Mellivora capensis), — сообщили в заповеднике.
Ранее, в декабре 2024 года, сотрудник заповедника также сфотографировал медоеда. Эти наблюдения являются важным достижением в деле сохранения, охраны и изучения биоразнообразия.