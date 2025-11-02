РУ
    03:00, 02 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Крайне редкого для Казахстана хищника засняли в Устюртском заповеднике

    На территории Устюртского заповедника был зафиксирован редкий медоед, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу УГПЗ.

    На территории Устюртского заповедника был зафиксирован редкий медоед
    Фото: Wikimedia

    — С 24 по 27 октября 2025 года государственный инспектор отдела охраны Айтуов Е., механик Есдаулетов К. и инспектор-водитель Туленбаев Е. провели рейдовые работы на территории Устюртского государственного природного заповедника. Во время рейда был снят на видео крайне редкий для Казахстана хищный млекопитающий — медоед (Mellivora capensis), — сообщили в заповеднике.

    Ранее, в декабре 2024 года, сотрудник заповедника также сфотографировал медоеда. Эти наблюдения являются важным достижением в деле сохранения, охраны и изучения биоразнообразия.

    Наталья Мосунова
    Автор
