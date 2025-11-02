Крайне редкого для Казахстана хищника засняли в Устюртском заповеднике

— С 24 по 27 октября 2025 года государственный инспектор отдела охраны Айтуов Е., механик Есдаулетов К. и инспектор-водитель Туленбаев Е. провели рейдовые работы на территории Устюртского государственного природного заповедника. Во время рейда был снят на видео крайне редкий для Казахстана хищный млекопитающий — медоед (Mellivora capensis), — сообщили в заповеднике.