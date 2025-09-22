РУ
    12:00, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Арестованы подозреваемые в вымогательстве у военнослужащего в Павлодаре

    Задержаны двое подозреваемых в вымогательстве в Павлодарской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Фото: Polisia.kz

    В Павлодаре сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции области задержаны двое жителей областного центра, подозреваемые в вымогательстве денежных средств у военнослужащего.

    — По данным следствия, задержанные на протяжении нескольких месяцев, оказывая морально-психологическое давление на военнослужащего, завладели принадлежащими ему денежными средствами. Установлено, что ранее задержанные находились в орбите криминального влияния и состояли в окружении лиц, подозреваемых в совершении ряда преступлений. В настоящее время оба подозреваемых по санкции суда арестованы сроком на два месяца. Расследование продолжается, также проверяется возможная причастность задержанных к другим преступным эпизодам, — сообщил Болат Нурсеитов, первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области.

    Ранее сообщалось о задержании вымогателей и группы сутенеров в Астане.

     

    Теги:
    МВД РК Арест Павлодар Полиция Видео Вымогательство Павлодарская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
