Арестованы подозреваемые в вымогательстве у военнослужащего в Павлодаре

В Павлодаре сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции области задержаны двое жителей областного центра, подозреваемые в вымогательстве денежных средств у военнослужащего.

— По данным следствия, задержанные на протяжении нескольких месяцев, оказывая морально-психологическое давление на военнослужащего, завладели принадлежащими ему денежными средствами. Установлено, что ранее задержанные находились в орбите криминального влияния и состояли в окружении лиц, подозреваемых в совершении ряда преступлений. В настоящее время оба подозреваемых по санкции суда арестованы сроком на два месяца. Расследование продолжается, также проверяется возможная причастность задержанных к другим преступным эпизодам, — сообщил Болат Нурсеитов, первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области.