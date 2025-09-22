В Астане раскрыта группа сутенеров: задержаны 14 человек

Так, в сентябре в ходе реализации оперативной информации сотрудники полиции задержали жителя столицы, который, выдавая себя за сотрудника правоохранительных органов, занимался вымогательством. У злоумышленника изъято поддельное удостоверение.

Оперативники Астаны также пресекли деятельность ранее судимой жительницы, организовавшей схему вымогательства через социальные сети. Под предлогом знакомства и встреч подозреваемая угрожала мужчинам обращением в полицию с ложными заявлениями об изнасиловании. Она задержана и привлечена к ответственности.

Задержан 25-летний мужчина, который под угрозой физической расправы занимался вымогательством. При задержании у него изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы.

Кроме того, при проверке оперативной информации и сигналов от жителей столицы установлена группа иногородних лиц, организовавших незаконный бизнес, связанный с сексуальной эксплуатацией девушек на территории жилых комплексов «Лазурный квартал», «Дипломат» и «Мисон».

— Всего задержано 14 лиц, организаторы водворены в ИВС. Министерство внутренних дел акцентирует, что обеспечению безопасности граждан и контролю за криминогенной обстановкой в столице в рамках концепции «Закон и Порядок» уделяется первоочередное внимание, — отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Ранее мы сообщали о задержании в Шымкенте группировки вымогателей.