телерадиокомплекс президента РК
    09:58, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В Астане раскрыта группа сутенеров: задержаны 14 человек

    В Астане на превентивной основе проводится работа по выявлению и нейтрализации криминальных проявлений, , передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz

    В Астане раскрыта группа сутенеров
    Фото: Polisia.kz

    Так, в сентябре в ходе реализации оперативной информации сотрудники полиции задержали жителя столицы, который, выдавая себя за сотрудника правоохранительных органов, занимался вымогательством. У злоумышленника изъято поддельное удостоверение. 

    Оперативники Астаны также пресекли деятельность ранее судимой жительницы, организовавшей схему вымогательства через социальные сети. Под предлогом знакомства и встреч подозреваемая угрожала мужчинам обращением в полицию с ложными заявлениями об изнасиловании. Она задержана и привлечена к ответственности.

    Задержан 25-летний мужчина, который под угрозой физической расправы занимался вымогательством. При задержании у него изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы. 

    Кроме того, при проверке оперативной информации и сигналов от жителей столицы установлена группа иногородних лиц, организовавших незаконный бизнес, связанный с сексуальной эксплуатацией девушек на территории жилых комплексов «Лазурный квартал», «Дипломат» и «Мисон».

    — Всего задержано 14 лиц, организаторы водворены в ИВС. Министерство внутренних дел акцентирует, что обеспечению безопасности граждан и контролю за криминогенной обстановкой в столице в рамках концепции «Закон и Порядок» уделяется первоочередное внимание, — отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

    Ранее мы сообщали о задержании в Шымкенте группировки вымогателей.

    Теги:
    МВД РК Полиция Астана Видео Вымогательство Притон
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
