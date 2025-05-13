Арестован подозреваемый в поджоге дома премьер-министра Великобритании

21-летний подозреваемый был задержан в ранние часы вторника, 13 мая, по подозрению в поджоге с намерением подвергнуть опасности жизни. Он остается под стражей, сообщила лондонская полиция.

Арест связан с тремя инцидентами, главным из которых стал пожар в ночь на понедельник, 12 мая, около 01:35 в районе Кентиш-Таун, на северо-западе Лондона. Лондонская пожарная бригада сообщила правоохранителям о возгорании в жилом доме, повлекшем за собой повреждение входной двери. Никто не пострадал.

Как подтвердили в полиции, жилой дом связан с высокопоставленной публичной фигурой — премьер-министром Киром Стармером. Именно по этой причине расследование было передано в ведение антитеррористического подразделения полиции Лондона. Ведутся следственные действия для установления причин пожара.

Помимо этого случая, следователи также изучают возможную связь с двумя другими инцидентами: поджогом автомобиля в на северо-западе Лондона 8 мая и пожаром у входа в жилое здание на севере британской столицы 11 мая. Все три случая классифицируются как подозрительные.

Ранее Kazinform сообщал, что полиция Лондона начала расследование после пожара в доме, принадлежащему Киру Стармеру. В момент инцидента глава правительства находился в официальной резиденции на Даунинг-стрит, 10.