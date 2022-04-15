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    19:06, 14 Апрель 2022 | GMT +6

    Арестован директор платных парковок в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы арестован руководитель ТОО «AlanParking» Мухтар Базарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Суд санкционировал его арест сроком на два месяца.

    «Постановлением следственного суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено. Подозреваемому санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

    В чем подозревается Мухтар Базарбаев, не сообщается.

    Отметим, AlanParking – это оператор платных парковок, который контролируется ТОО «RR2». В декабре прошлого года ТОО «RR2» выкупило 30% доли ТОО «AlanParking» – оператора площадочных платных парковок в Алматы, принадлежащих ранее государству. Продажа была реализована в рамках второй волны приватизации – официальной государственной программы.


    Теги:
    Борьба с преступностью Алматы Правоохранительные органы
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