Аресты и изъятие €8 млн: в Италии раскрыта схема финансирования ХАМАС

В рамках операции задержаны девять человек, а также арестованы активы на сумму свыше €8 млн.

Операция проводилась под координацией окружного управления по борьбе с мафией Генуи. В ней участвовали Государственная полиция Италии и Финансовая гвардия. Основанием для расследования стали сообщения о подозрительных финансовых транзакциях, которые вывели следствие на разветвленную систему международных валютных переводов.

По версии следствия, подозреваемые были связаны с ХАМАС и занимались сбором средств, заявленных как гуманитарная помощь. Однако значительная часть пожертвований, как утверждают правоохранители, направлялась не на благотворительные цели, а на поддержку террористической и преступной деятельности движения.

По оценкам, около €7 млн были переведены в сектор Газа и на палестинские территории для укрепления вооруженной инфраструктуры группировки.

Ключевую роль в схеме, по данным расследования, играли несколько ассоциаций, включая Благотворительную ассоциацию солидарности с палестинским народом (ABSPP), зарегистрированную в Генуе. Главной фигурой итальянской ячейки следствие называет Мохаммада Ханнуна, который, как предполагается, контролировал сбор средств и перенаправлял более 71% пожертвований в структуры, связанные с военным крылом ХАМАС.

Чтобы обходить международный банковский контроль, участники схемы, по версии следствия, создавали новые организации и использовали альтернативные названия и аббревиатуры, в том числе ассоциацию под названием «Золотой купол».

Расследование продолжается, итальянские власти не исключают новых задержаний и дополнительных мер по блокировке финансовых каналов, связанных с незаконной деятельностью.

