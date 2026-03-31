Контроль за арендным жильем усилят через домкомов в Шымкенте

Постоянные жильцы, домкомы и представители КСК первыми замечают, когда в квартирах появляются новые квартиросъемщики, в подъезд или лифт заходят посторонние, назревают семейные ссоры или под угрозой оказываются дети.

Начальник городского департамента полиции подчеркнул, что такие наблюдения помогают вовремя реагировать и не доводить ситуацию до правонарушений.

— Домкомы и представители КСК становятся глазами полиции в своих дворах и подъездах. Вы первыми видите, когда что-то идет не так, и ваше своевременное сообщение участковым помогает предотвращать правонарушения еще на ранней стадии, — отметил Мухтар Кожаев.

Домкомов просят не упускать из виду происходящее в доме. В поле зрения попадают квартиры с нарушениями при сдаче, подозрительные жильцы, частая смена арендаторов и затяжные конфликты. Также важно замечать возможные признаки мошенничества и так называемые неблагополучные квартиры.

При этом в полиции подчеркивают, что речь не идет о наделении домкомов полномочиями правоохранительных органов. Их участие остается добровольным и ограничивается передачей информации. Проверки и решения по-прежнему остаются за участковыми.

Для домкомов и представителей КСК предусмотрены различные формы поощрения, включая благодарности, грамоты, денежные выплаты и представление к государственным наградам. Вознаграждение могут получить и обычные жители, если их фото- или видеоматериалы помогли зафиксировать нарушение.

Повышенное внимание к жилому сектору связано и с новыми вызовами. В городе фиксируют интернет-мошенничество, случаи дропперства и правонарушения, связанные со сталкингом.

Напомним, Глава государства подписал закон «О профилактике правонарушений». Он расширяет возможности для предупреждения преступлений. Общественные помощники смогут проводить разъяснительную работу с жителями, школьниками и студентами, помогать в поиске без вести пропавших и при необходимости обеспечивать охрану места происшествия до приезда полиции.