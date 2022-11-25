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Арендным жильем без выкупа будут обеспечены свыше 7 тысяч казахстанцев

25 Ноября 2022, 12:23
Арендным жильем без выкупа будут обеспечены свыше 7 тысяч казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планируют охватить мерами государственной поддержки в виде льготных займов по 2%-ой ставке 6,1 тыс. очередников, а по 5%-ой ставке - 7,8 тыс. очередников. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году перед нами стоит задача - построить за счет всех источников финансирования 15,1 млн квадратных метров нового жилья, или 137,7 тыс. жилищ. В рамках проводимой жилищной политики будет обеспечено арендным жильем без выкупа свыше 7 тыс. граждан. Наряду с этим, в регионах для очередников строится 9,8 тыс. квартир кредитного жилья, реализуемого через «Отбасы банк. Кроме этого, планируется охватить мерами господдержки в виде льготных займов по 2 %-ой ставке 6,1 тыс. очередников, по 5 %-ой ставке - 7,8 тыс. очередников и в виде жилищных выплат за аренду жилья в частном жилищном фонде», - сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Еркебулан Дауылбаев на правительственном часе в Сенате.

Как проинформировал вице-министр, по итогам 10 месяцев текущего года по стране построено 11,7 млн квадратных метров жилья. Увеличение объема ввода жилья отмечается в 15 регионах, за исключением пяти регионов: Астаны, Улытауской, Мангистауской, Атырауской, Абайской областей. Объем инвестиций в жилищное строительство составил 2,2 трлн тенге.

По данным министерства, для активизации строительства жилья в рамках национального проекта «Сильные регионы - драйвер развития страны» предусматривается около 340 млрд тенге на обустройство стройплощадок инженерными коммуникациями. Также планируется построить коммуникации к 235 тыс. земельным участкам, предоставляемым гражданам для строительства индивидуального жилья.


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