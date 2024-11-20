ArcelorMittal сокращает производство во Франции

Речь идет о производствах в филиалах компании в таких городах, как Реймс и Денен.

— 19 ноября 2024 года руководство сервисных центров компании ArcelorMittal собрало членов, чтобы проинформировать их о реорганизации компании и адаптации ее производственных мощностей. Этот проект включает возможное закрытие производственных площадок сервисных центров ArcelorMittal в Реймсе и Денене, — сообщила ArcelorMittal France в кратком пресс-релизе во вторник вечером.

Компания ArcelorMittal Service Centers, дочерняя компания, специализирующаяся на оптовой торговле металлами и минералами для предприятий, «сталкивается с резким падением активности среди своих клиентов из промышленности и автомобилестроения, которое ускорилось в последние месяцы», — объясняет сталелитейщик.

Это объявление может привести к потере около 130 рабочих мест, около сотни в Реймсе и 30 в Денене, сообщили профсоюзы CGT.

Концерн ArcelorMittal со своими доменными печами в Дюнкерке и Фос-сюр-Мер поставляет сталь автомобильным заводам и, в частности, строительной отрасли.

Кроме того, другая компания Michelin, также ссылаясь на падение объемов продаж автомобилей, объявила 5 ноября о закрытии в 2026 году своих заводов в Ванне и Шоле (1254 рабочих места).

Автомобильная промышленность в Европе особенно пострадала от спада: в частности, в первой половине года было объявлено о сокращении 32 тысяч рабочих мест среди европейских поставщиков автомобильного оборудования.

Ранее сообщалось, что крупнейший автопроизводитель Европы и Германии Volkswagen фиксирует падение прибыли на 64%. В целом, автопром Германии показывает снижение продаж в 2024 году.