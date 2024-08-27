Арабские страны осуждают призыв израильского министра построить синагогу внутри мечети Аль-Акса

Саудовская Аравия, Иордания и Катар осудили заявление министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен Гвира, призывающего построить синагогу на территории комплекса мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, передает корреспондент агентства Kazinform.

В опубликованном во вторник заявлении МИД Саудовской Аравии категорически отверг подобные заявления, которые были названы экстремистскими и провокационными.

В заявлении ведомства имя Бен Гвира не упоминается, вместо этого он именуется «министром в израильском оккупационном правительстве».

Министерство также подчеркнуло «необходимость уважения исторического и правового статуса мечети Аль-Акса» и вновь призвало международное сообщество взять на себя ответственность и положить конец гуманитарной катастрофе в Палестине.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية تصريح وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي دعا فيه لإقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك. pic.twitter.com/JRgmr4avT5 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) August 26, 2024

В понедельник Иордания и Катар осудили заявления израильского министра относительно строительства еврейской синагоги в мечети Аль-Акса в комплексе Аль-Харам аш-Шариф.

Министерство иностранных дел Хашимитского королевства назвало их «нарушением международного права и неприемлемой провокацией, которая требует твердой международной позиции».

Statement | Qatar Strongly Condemns Israeli Minister’s Call for Building a Synagogue inside Al-Aqsa Mosque#MOFAQatar pic.twitter.com/cay7D1YrQq — Ministry of Foreign Affairs — Qatar (@MofaQatar_EN) August 26, 2024

Синагога в мечети?

В понедельник Бен Гвир заявил армейскому радио Израиля, что если бы это было возможно, он построил бы синагогу в мечети Аль-Акса.

— Если бы я мог сделать все, что захочу, я бы установил на этом месте израильский флаг, — сказал Бен Гвир в интервью.

На вопрос журналиста построил бы он на этом месте синагогу, если бы это было его личное дело, Бен Гвир наконец ответил: «Да».

Это был первый случай, когда израильский министр открыто заговорил о строительстве синагоги внутри мечети Аль-Акса. Однако в последние месяцы он неоднократно призывал разрешить иудейские молитвы на этом месте.

Фото: Chaim Goldberg/Flash90

Его призыв прозвучал на фоне неоднократных вторжений на территорию комплекса израильских поселенцев, находящихся под защитой полиции.

Но с Бен Гвиром не согласны не только за рубежом, но и в самом Израиле.

Министр обороны Йоав Галлант в понедельник заявил, что Бен Гвир подвергает Израиль опасности, поднимая вопрос о разрешении иудейской молитвы на Храмовой горе. Галлант считает, что такой шаг нарушит давнее соглашение о статусе-кво и вызовет всеобщее возмущение в мусульманском мире.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что «статус-кво на Храмовой горе не изменится».

Ультраортодоксальная газета Yated Neeman во вторник вышла с заголовком на арабском языке: «Подниматься на Храмовую гору запрещено, и это не изменилось». В статье Итамар Бен-Гвир назван «политическим пироманом», который «подвергает опасности жителей страны».

Статус-кво

Мечеть Аль-Акса считается третьим по святости местом в исламе. В Израиле эту местность называют Храмовой горой, полагая, что там находились два древних еврейских храма.

Израиль оккупировал Восточный Иерусалим, где находится мечеть Аль-Акса, во время арабо-израильской войны 1967 года. В 1980 году Израиль аннексировал весь город, что так и не было признано международным сообществом.

Хранителем мусульманских и христианских святынь в Восточном Иерусалиме является Хашимитская династия. Именно поэтому мусульманское управление (ВАКФ) Иордании отвечает за управление комплексом Аль-Харам аш-Шариф.

Фото: BBC

После захвата Восточного Иерусалима в 1967 году Израиль провозгласил свою юрисдикцию над этим районом, но согласился сохранить статус-кво, предоставив мусульманскому ВАКФу контроль над святыми местами. Израильская полиция обеспечивает безопасность и поддерживает порядок.

Согласно общепризнанному правилу, статусу-кво, немусульманам разрешен доступ к комплексу, где находится мечеть, но они не могут молиться там. Эта политика действует для поддержания религиозного и политического баланса. Вопросы, связанные с доступом, правом на молитву и управлением, вызывают трения между мусульманскими, еврейскими и христианскими общинами, а также между Израилем и Палестиной.

Религиозный запрет

Запрет на подъем евреев на Храмовую гору исходит не из гражданского законодательства, а из религиозных предписаний, установленных раввинами. Этот запрет основан на опасении, что современные евреи могут нечаянно вступить на святое место, где когда-то находилось Святое святых (Кодеш ха-Кодашим) в разрушенном Иерусалимском храме. Согласно иудаизму, вход в это место без специальной ритуальной подготовки является грехом.

В Талмуде и других иудейских религиозных текстах указывается, что вход на территорию, где находилось Святое святых, строго ограничен. Сегодня большинство раввинов придерживаются мнения, что так как точное местоположение Святого святых неизвестно, весь участок Храмовой горы должен считаться запретной зоной для евреев.