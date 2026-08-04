Apple подала в суд на Великобританию из-за доступа к данным пользователей

Американская корпорация Apple обратилась в суд, оспаривая требования британских властей предоставить доступ к зашифрованным данным пользователей, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Об этом сообщает газета Financial Times.

По данным издания, жалоба поступила в специализированный британский трибунал, который рассматривает дела, связанные с предполагаемой слежкой государственных органов за гражданами. Предметом разбирательства стало требование правительства предоставить доступ к зашифрованным облачным резервным копиям данных пользователей из Великобритании.

Ранее, в 2025 году, британские власти после давления со стороны США отказались от первоначального требования, предусматривавшего широкий доступ к зашифрованной информации пользователей Apple. Однако позднее Лондон направил компании новое «уведомление о технических возможностях», согласно которому корпорация должна была предоставлять британским властям данные пользователей по всему миру, за исключением граждан США.

Apple решила оспорить это требование в судебном порядке, считая, что оно нарушает право пользователей на конфиденциальность. В свою очередь британские власти объясняют необходимость подобных мер задачами по противодействию терроризму и борьбе с насильственными преступлениями.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее сообщалось, что Apple подала в суд на OpenAI из-за кражи коммерческой тайны.