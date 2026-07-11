Apple подала в суд на OpenAI из-за кражи коммерческой тайны

Apple подала иск против OpenAI, обвинив компанию в незаконном использовании коммерческой тайны при разработке ИИ, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

По данным издания, соответствующий иск был подан 10 июля.

Американская корпорация Apple подала в суд на компанию OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT. Об этом свидетельствуют данные электронной базы суда Северного округа штата Калифорния.

Согласно размещенным там сведениям, иск был подан 10 июля. Apple обвинила OpenAI в неправомерном использовании коммерческой тайны.

По данным телеканала CNBC, Apple считает, что ее интеллектуальная собственность и конфиденциальная информация использовались OpenAI при разработке своего программного обеспечения. В иске утверждается, что сотрудникам Apple, желающим получить работу в ИИ-стартапе, предлагалось снабжать его коммерческими секретами корпорации.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Напомним, Apple инвестирует $30 миллиардов на производство чипов.