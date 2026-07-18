Apple обошла Nvidia и снова стала самой дорогой компанией в мире

Акции Apple на бирже немного выросли, и теперь биржевая стоимость компании составляет около 4,9 триллиона долларов. Nvidia — примерно 4,8 триллиона долларов.

В настоящее время инвесторы технологического сектора перераспределяют вложения. Многие продают акции компаний, связанных с ИИ и полупроводниками после их рекордного роста в последние месяцы, а вместо этого снова делают ставку на Apple.

Дополнительный импульс Apple получила от крупного банка HSBC, аналитики которого считают, что акции концерна будут расти, и рекомендовали покупать их своим клиентам. Они считают фактором роста новые функции ИИ, обновлённую Siri, запуск «Apple Intelligence» на других рынках, а также на сильную линейку грядущих продуктов — в том числе, возможно, складной iPhone.

Дальнейший рост акций во многом зависит от публикации квартальных отчётов компаний. Apple представит свои показатели уже 30 июля, Nvidia — только 26 августа. При этом инвесторы прежде всего следят за бизнесом услуг, развитием ситуации на китайском рынке и возможными новостями об iPhone 18. Эти отчёты могут решить, какая компания в ближайшие недели сможет удержать место самой дорогой компании мира.

Ранее Apple подала иск против OpenAI, обвинив компанию в незаконном использовании коммерческой тайны при разработке ИИ.