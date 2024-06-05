Аплодировали стоя: в Алматы прошел концерт оркестра «Отырар сазы»

В честь Дня государственных символов Казахстана в Алматы состоялся концерт государственного академического фольклорно-этнографического оркестра «Отырар сазы» имени Нургисы Тлендиева. Фотокорреспондент агентства Kazinform побывал на этом праздничном мероприятии и запечатлел основные моменты.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Концерт прошел в Казахской государственной филармонии имени Жамбыла. Здесь собралось большое количество зрителей, чтобы насладиться живой музыкой и звучанием народных инструментов.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Фольклорно-этнографический оркестр представил гостям лучшие произведения отечественных композиторов. Каждого артиста присутствующие в зале тепло встречали и одаривали бурными аплодисментами.

Фото: Александр Павский/Kazinform

- Мы с концертом выступаем во многих праздничных мероприятиях, сегодня организовали вечер в честь Дня государственных символов. Представили зрителям произведения наших великих композиторов, в том числе Нургисы Тлендиева. Я считаю, что такие концерты дают возможность людям познакомиться с очень богатой коллекцией казахских национальных музыкальных инструментов, а также способствуют духовному развитию, - сказал дирижер государственного академического фольклорно-этнографического оркестра «Отырар сазы» Абулхаир хан Бейсеков.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Концерт начался с народного кюя «Менің бабам Қарасай». Дирижировали оркестром весь вечер заслуженный деятель Казахстана Динзухра Тлендиева и заслуженный артист, кавалер ордена «Құрмет» Жалгасбек Бегендиков. На сцене звучали струнные, духовые, ударные и самозвучащие щипковые инструменты: домбра, кобыз, шертер, сыбызгы, саз сырнай, асатаяк, шанкобыз, жетиген и другие.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Известные и молодые артисты страны пели старинные романсы и народные песни, такие как «Менің далам» (К. Күмісбеков), «Тербеледі тың дала» (С. Мухамеджанов), «Қазақ вальсі» (Л. Хамиди), «Ахау керім» (Казахская народная песня), поэма «Махамбет» (Н. Тлендиев), «Мәңгілік елім» (Д. Тлендиева), «Әсем қоңыр» (Дина) и другие.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Украшением концерта стала легендарная композиция Ескендира Хасангалиева «Атамекен». Ее исполняли заслуженные артисты и деятели культуры, лауреаты международных конкурсов Гульзат Даурбаева, Есенгелди Ырза, Фархат Кубиев, Дияр Нурсултан и Жулдыз Байжума. Все зрители стоя громко аплодировали профессионалам, благодарили их за такой праздник.

Фото: Александр Павский/Kazinform

- Я получила много положительных эмоций и просто наслаждалась сегодняшним вечером. Концерт прошел на высоком уровне. Я люблю посещать такие мероприятия, стараюсь не пропускать концерты, особенно исполнителей народных песен. Оркестр «Отырар сазы» знаем уже давно, он назван в честь великого композитора. Нургиса Тлендиев - любимец народа. Мы все обожаем его творчество. Поэтому спасибо организатором за такой праздник. Мы довольны, - поделилась своими впечатлениями жительница города Кулял Турсынбеккызы.

4 июня в Казахстане отмечался День государственных символов.