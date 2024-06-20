AПK является одной из самых низкорентабельных отраслей в Казахстане – сенатор

Частный бизнес в сельском хозяйстве сильно зависим от государственной поддержки и не стремится выживать за счёт конкурентной борьбы, об этом на заседании Сената заявил депутат верхней палаты Парламента Закиржан Кузиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным сенатора, Министерство сельского хозяйства оказывает государственную поддержку фермерам по 14 направлениям. На субсидирование агропромышленного комплекса за последние пять лет выделено более двух трлн тенге, только в 2024 году предусмотрено 435 млрд.

Закиржан Кузиев отметил, что за последние пять лет правила субсидирования отрасли АПК менялись более 47 раз. Частые изменения в правилах приводят к проблемам субъектов сельского хозяйства. В частности планирование, ведение своей деятельности, что в свою очередь отрицательно влияет на конечный результат. Все эти проблемы приводят к неэффективности выдаваемых субсидий.

— В разные годы в целях сделать механизм выдачи субсидий прозрачными, принимались различные меры. Несмотря на это, область АПK является одной из самых низкорентабельных в стране. Сегодня частный бизнес в сельском хозяйстве в значительной степени стал зависим от государственной поддержки и не стремится выживать за счет конкурентной борьбы, повышая производительность труда, снижая себестоимость продукции за счёт повышения урожайности и внедряя новые технологии, — заявил Закиржан Кузиев.

По его словам, наиболее остро стоит вопрос ежегодной и хронической недофинансированности отрасли: деньги на реализацию госпрограмм выделяются не в полном объеме. Это подрывает у аграриев веру в реальность мер господдержки.

Сенатор отметил, что такая ситуация наблюдается ежегодно, а инициатива Министерства сельского хозяйства по контролю и масштабированию опыта одного региона в нескольких областях не всегда эффективна.

Закиржан Кузиев считает, что в Казахстане назрела необходимость совершенствования системы субсидирования сельского хозяйства. Необходимо усилить потенциал «Аграрной кредитной корпорации» и передать ей функции по субсидированию сельского хозяйства, для этого надо объединить услуги льготного кредитования и субсидирования АПК в рамках одной цифровой платформы.

Также нужно усилить роль маслихатов в определении преференций для сельхозтоваропроизводителей, так как в регионах лучше знают, что сеять и какую культуру поддерживать, и какие заводы по переработке необходимо строить.