Апелляция по делу Кожагапанова: прокуратура требует ужесточения приговора до 7 лет

28 августа в суде выступил адвокат Коккозовой Макиш Ескараев. Он заявил, что в деле отсутствует ущерб, и огласил позицию уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Нуров изучив материалы уголовного дела, поддержал доводы защиты и предложил отменить приговор суда первой инстанции, оправдать Коккозову, а также отказать в иске госоргана на сумму свыше 1 млрд тенге и в оплате госпошлины.

Затем в суде заслушали позиции сторон по доводам апелляционного ходатайства прокурора. Сторона обвинения настаивает на ужесточении наказания и ходатайствует об увеличении срока лишения свободы для Ерлана Кожагапанова до 7 лет, ссылаясь на превышение должностных полномочий бывшим вице-министром и их негативные последствия для государства.

Экс-вице-министр в своем выступлении отметил, что обвинения в лоббировании интересов агентства SUCCESS K необоснованны, поскольку такие функции не входили в его полномочия. Он подчеркнул, что свидетели обвинения (21 свидетель) в суде говорили правду и фактически встали на его сторону.

Его адвокаты также заявили, что доводы обвинения не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Напомним, 19 мая текущего года суд первой инстанции приговорил Ерлана Кожагапанова к 3 годам лишения свободы, а Ляззат Коккозову — к 5 годам.