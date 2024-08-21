Апелляция по делу Мухамедиулы оставила приговор без изменения

21 августа 2024 года судебной коллегией по уголовным делам суда города Астаны в апелляционном порядке рассмотрено уголовное дело в отношении экс-министра культуры и спорта РК, экс-директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы и других, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу суда г.Астаны.

Ранее приговором межрайонного суда по уголовным делам г.Астаны от 29 февраля 2024 года осуждены Арыстанбек Мухамедиулы, Нұразхан А., Абай Сатыбалдин, Леонид Кочетов, Азамат Кошенов, Айым Садвокасова и Гульзат Жуаспаева:

Мухамедиулы Арыстанбек за организацию и хищение чужого имущества, вверенного виновным, путем растраты, в особо крупном размере, злоупотребляя должностными полномочиями, за покушение на совершение рейдерства, организацию злоупотребления полномочиями (ст.ст.28 ч.3 - 189 ч.4 п.2), 361 ч.4 п.3, 24 ч.3 - 249 ч.1, 28 ч.3 - 250 ч.1 УК) к 11 годам лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе;

Нұразхан А. за участие в хищении чужого имущества, вверенного виновным, путем растраты, в особо крупном размере (ст.ст.28 ч.2 - 189 ч.4 п.2) УК), к 7 годам 1 месяцу лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе;

Кошенов Азамат и Садвокасова Айым за пособничество хищения чужого имущества, вверенного виновным, путем растраты, в особо крупном размере (ст.ст.28 ч.5 - 189 ч.4 п.2) УК), к 7 годам 1 месяцу лишения свободы, с лишением права заниматься материально-ответственные должности в коммерческих и иных организациях сроком на 10 лет, а также к Садвокасовой А. применена отсрочка исполнения приговора на 5 лет;

Сатубалдин Абай и Кочетов Леонид за хищение чужого имущества, вверенного виновным, путем растраты, в особо крупном размере (ст.ст.28 ч.2 - 189 ч.4 п.2) УК) к 7 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе;

Жуаспаева Гульзат за злоупотребление полномочиями и использование заведомо подложного документа (ст.ст.250 ч.1, 385 ч.3 УК) к 2 годам лишения свободы и на основании Закона РК «Об амнистии в связи с 30-летием Независимости РК» освобождена от основного наказания, по ст.385 ч.3 УК согласно ст.71 ч.1 п.1 УК освобождена от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Иск Министерства культуры и спорта РК удовлетворен. С виновных и взыскан причиненный ущерб в сумме свыше 3,5 млрд. тенге.

Судом первой инстанции установлено, что Мухамедиулы А. и другие организовали и участвовали в хищении чужого имущества, вверенного виновным, путем растраты, в особо крупном размере, злоупотребляя должностными полномочиями.

Приговор суда был обжалован защитниками, осужденными и их адвокатами.

- Судебная коллегия суда г.Астаны изучив доводы жалоб, заслушав участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, согласилась с выводами суда о доказанности вины осужденных. Оснований для отмены или изменения приговора суда первой инстанции не установлено. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в суде г.Астаны.

Напомним, в 2019 году предприниматель по имени К., владеющий гостиницей «Дипломат», обратился за материальной помощью к А. Мухамедиулы. А. Мухамедиулы в 2020 году договорился с К., что одолжит ему 2,5 млрд тенге под залог одного из зданий отеля «Дипломат» и в дальнейшем будет получать пассивный доход от работы отеля. Для этого он просил оформить на свою тещу 71% ТОО, которому принадлежал отель. Затем А. Мухамедиулы попытался завладеть оставшимися 29% отеля, шел на различные манипуляции, чтобы отстранить К. от управления отелем. Спустя несколько лет после заключения сделки А. Мухамедиулы потребовал от предпринимателя К. передать оставшиеся 29% капитала. Предприниматель К. отказался. Тогда обвиняемый якобы выдал себя за одного из владельцев этой гостиницы и поручил сотрудникам «Дипломата» не впускать предпринимателя К. в гостиницу. Далее А. Мухамедиулы организовал собрание участников товарищества, подделал протокол и стал руководителем ТОО.

Кроме того, в июне 2023 года в суде Астаны Арыстанбека Мухамедиулы приговорили к 8 годам лишения свободы по обвинению в хищении 221 млн тенге. В ходе следствия в целях смягчения ответственности им частично возмещен ущерб в сумме 111 млн тенге, которые обращены в доход государства.

Ранее сообщалось жена экс-министра Арыстанбека Мухамедиулы вышла на свободу.