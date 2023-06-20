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Арыстанбека Мухамедиулы приговорили к 8 годам лишения свободы

Автор:  
Шынар Хамитова
20 Июня 2023, 18:11
Арыстанбека Мухамедиулы приговорили к 8 годам лишения свободы Фото: Аделаида Әуесбекова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В суде Астаны вынесли приговор экс-директору Национального музея Арыстанбеку Мухамедиулы. Его приговорили к 8 годам лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Признать Арыстанбека Мухамедиулы виновным в совершении правонарушений по статьям 28 части 3 и 189 части 4 пункту 2 УК РК. Назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы без конфискации имущества, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе», - зачитал судья Баглан Идрисов.

Напомним, ранее прокурор запросил девять лет лишения свободы для Арыстанбека Мухамедиулы.

Экс-директор Национального музея обвиняется в хищении 221 млн тенге. В ходе следствия в целях смягчения ответственности, им частично возмещен ущерб в сумме 111 млн тенге, которые обращены в доход государства.

Кроме того, завершено следствие по дополнительному эпизоду в отношении Мухамедиулы, подозреваемого в рейдерском захвате отеля «Дипломат».

17 апреля адвокат Арыстанбека Мухамедиулы попросил изменить меру пресечения на домашний арест, однако суд отказал в домашнем аресте.

Антикоррупционная служба проводила расследование по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира», а также на проекты «Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов» и «Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан».

Кроме того, проверялась причастность Арыстанбека Мухамедиулы к незаконной передаче в период нахождения в должности министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта», АО «Казак энциклопедиясы» и ТОО «Казахстанский научно-исследовательский институт культуры».


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