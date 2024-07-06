Жена экс-министра Арыстанбека Мухамедиулы вышла на свободу

Судебная коллегия по уголовным делам суда города Астаны в апелляционном порядке постановила, что супруга экс-министра Арыстанбека Мухамедиулы Галия Искакова отбыла основное наказание, передает корреспондент агентства Kazinform с ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны за покушение к даче взятки в особо крупном размере (ст.ст.24 ч.3 – 367 ч.4 УК) и на основании ч. 3 и 6 ст.58 УК по совокупности уголовных правонарушений с предыдущим приговором суда к 11 годам лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе осужден Арыстанбек Мухамедиулы.

Также за посредничество во взяточничестве (ст.368 ч.1 УК) к 6 месяцам лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе осудили его супругу Галию Искакову.

За мошенничество в особо крупном размере (ст.190 ч.4 п.2) УК) к 6 годам 8 месяцам лишения свободы, с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на 10 лет осужден адвокат экс-министра Тулеев М.

– Приговор суда был обжалован осужденными и их защитниками. Апелляционная инстанция согласилась с выводами суда о доказанности вины осужденных. Однако действия Искаковой Г. были неправильно квалифицированы судом первой инстанции как оконченный состав посредничества во взяточничестве, – сказали в пресс-службе суда.

Также пояснили, что исходя из разъяснений пункта 18 Нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан от 27 ноября 2015 года № 8 «О практике рассмотрения некоторых коррупционных преступлений» действия посредника следует считать оконченным преступлением только когда деньги переданы лично взяткополучателю.

– В данной ситуации взяткополучатель отсутствовал, поскольку Тулеев М. завладел деньгами путем обмана и злоупотребления доверием, то есть совершил мошенничество. Таким образом, действия Искаковой Г. по посредничеству, аналогично с действиями Мухамедиулы А., не доведены до конца по независящим от нее обстоятельствам, так как они были обмануты Тулеевым М., который не намеревался передавать деньги в качестве взятки должностным лицам, – добавили в пресс-службе суда.

Апелляционная инстанция переквалифицировала действия Галии Искаковой с оконченного состава преступления на покушение в посредничестве во взяточничестве (ст.24ч.3, 368ч.1 УК), но с оставлением без изменения ранее назначенного срока наказания в виде 6 месяцев лишения свободы.

– Вместе с тем, с учетом зачета срока содержания под домашним арестом Искаковой Г. с 05.07.2023г. до вступления приговора в законную силу, из расчета два дня ареста за один день лишения свободы, основное наказание Искаковой Г. в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев признано отбытым. Таким образом, постановлением апелляции приговор в отношении Мухамедиулы А. и Тулева М. оставлен без изменения, а в отношении Искаковой Г. – изменен, – постановила судебная коллегия.

Приговор вступил в законную силу.