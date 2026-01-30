Апелляция изменила приговор бывшему ректору вуза в Шымкенте

Апелляционная коллегия городского суда пересмотрела приговор суда первой инстанции в отношении Кайрата Нурманбетова — экс-первого проректора, а затем исполнявшего обязанности ректора Южно-Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова. Назначенное ранее реальное наказание ему заменили: по одному эпизоду он освобожден от ответственности, по другому был оправдан.

Напомним, в августе прошлого года межрайонный суд по уголовным делам Шымкента признал Нурманбетова виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались двое подчиненных, посредник и директор подрядной компании. Приговор был обжалован в апелляционном порядке.

В материалах дела фигурировали два эпизода.

Первый касался 2022 года, когда Нурманбетов, занимая должность первого проректора, допустил грубые нарушения при проведении госзакупок. Из общей суммы 140 млн 886 тысяч тенге, по версии следствия, было похищено более 13 млн тенге. Суд первой инстанции квалифицировал действия как халатность.

Апелляция оставила эту квалификацию без изменений, однако освободила Нурманбетова от уголовной ответственности, в связи с истечением срока давности. Двум его бывшим подчиненным наказание смягчили, заменив реальные сроки на условные.

Второй эпизод касался уже 2024 года, когда Нурманбетов исполнял обязанности ректора. Тогда ему вменяли заключение договоров на 116 млн тенге без проведения закупочных процедур и согласований с органами архитектуры и градостроительства.

Апелляционная коллегия пришла к выводу, что факт хищения по этому эпизоду не доказан. Экспертиза показала, что средства были направлены на ремонт пятого этажа главного корпуса университета. Более того, весь заявленный ущерб был возмещен в полном объеме. По этому эпизоду Нурманбетов был оправдан.

На этом, впрочем, дело не завершилось.

Департамент экономических расследований выделил в отдельное производство эпизоды, связанные с хищением в том же вузе на 321 млн тенге.

По данным Агентства по финмониторингу, фигурантами нового дела вновь стали бывший первый проректор, директора финансового и административного департаментов, заведующий складом производственно-технического отдела и руководители подрядных организаций.

Следствие утверждает, что они заключали фиктивные договоры госзакупок, товары либо не поставлялись вовсе, или приобретались по завышенным ценам. В одном из эпизодов офисное кресло по документам стоило почти 20 млн тенге при рыночной цене около 200 тысяч.

В ходе расследования подозреваемые возместили 264 млн тенге.

Уголовное дело направлено в суд, и Кайрату Нурманбетову вновь предстоит отвечать перед Фемидой уже по новым обвинениям и с куда более внушительными суммами.