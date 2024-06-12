Апелляционные жалобы Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова рассмотрят 26 июня

Стала известна дата рассмотрения в апелляционном суде дела бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева и его брата Бахытжана Байжанова, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу суда города Астаны.

Уголовное дело в отношении Бишимбаева К. и Байжанова Б. поступило в суд города Астаны 10 июня 2024 года.

Постановлением судьи от 11 июня дело назначено к рассмотрению на 26 июня 2024 года в 10.00 часов.

Заседание будет проходить в здании суда города Астаны по адресу: ул. Г. Алиева 6, блок В.

Напомним, 13 мая 2024 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам г.Астаны вынесен приговор в отношении Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова.

Судья Айжан Кульбаева приговорила Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности за истязания и особо жестокое убийство жены Салтанат Нукеновой.

Его родственника Бахытжана Байжанова приговорили к четырем годам колонии средней безопасности за укрывательство особо тяжкого преступления.

После оглашения приговора, в установленные сроки законом поступили апелляционные жалобы на приговор от осужденных и их защитников.

В своих апелляционных жалобах они просили оправдать Байжанова Б. ввиду отсутствия в его действиях состава преступления, изменить приговор в части обвинения по п.5 ч.2 ст.99 УК, переквалифицировав действий Бишимбаева К. на ч.3 ст.106 УК со снижением наказания в соответствии с измененной квалификацией, а также отменить приговор с направлением дела на новое рассмотрение.