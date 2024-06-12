РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:13, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Апелляционные жалобы Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова рассмотрят 26 июня

    Бахытжан Байжанов и Куандык Бишимбаев
    Фото: Верховный суд РК

    Стала известна дата рассмотрения в апелляционном суде дела бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева и его брата Бахытжана Байжанова, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу суда города Астаны.

    Уголовное дело в отношении Бишимбаева К. и Байжанова Б. поступило в суд города Астаны 10 июня 2024 года.

    Постановлением судьи от 11 июня дело назначено к рассмотрению на 26 июня 2024 года в 10.00 часов.

    Заседание будет проходить в здании суда города Астаны по адресу: ул. Г. Алиева 6, блок В.

    Напомним, 13 мая 2024 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам г.Астаны вынесен приговор в отношении Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова.

    Судья Айжан Кульбаева приговорила Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности за истязания и особо жестокое убийство жены Салтанат Нукеновой.

    Его родственника Бахытжана Байжанова приговорили к четырем годам колонии средней безопасности за укрывательство особо тяжкого преступления.

    После оглашения приговора, в установленные сроки законом поступили апелляционные жалобы на приговор от осужденных и их защитников. 

    В своих апелляционных жалобах они просили оправдать Байжанова Б. ввиду отсутствия в его действиях состава преступления, изменить приговор в части обвинения по п.5 ч.2 ст.99 УК, переквалифицировав действий Бишимбаева К. на ч.3 ст.106 УК со снижением наказания в соответствии с измененной квалификацией, а также отменить приговор с направлением дела на новое рассмотрение.

     

    Теги:
    Куандык Бишимбаев Судебный процесс Верховный суд Суды Дело Бишимбаева
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!