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    16:27, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    Апелляционная инстанция рассмотрит дело Бишимбаева и Байжанова в прямом эфире

    сот
    Фото: Верховный суд РК

    Учитывая повышенный общественный интерес к судебному разбирательству, принято решение о продолжении онлайн-трансляции судебных заседаний апелляционной инстанции. Судебные заседания будут проходить в прямом эфире, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

    Напомним, что постановлением судьи от 11 июня дело назначено к рассмотрению на 26 июня 2024 года в 10:00 часов. Заседание будет проходить в здании суда города Астаны по адресу: ул. Г. Алиева 6, блок В.

    13 мая 2024 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. 

    Судья Айжан Кульбаева приговорила Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности за истязания и особо жестокое убийство жены Салтанат Нукеновой.

    Его родственника Бахытжана Байжанова приговорили к 4 годам колонии средней безопасности за укрывательство особо тяжкого преступления.

    После оглашения приговора, в установленные сроки законом поступили апелляционные жалобы на приговор от осужденных и их защитников.

    В своих апелляционных жалобах они просили оправдать Бакытжана Байжанова ввиду отсутствия в его действиях состава преступления, изменить приговор в части обвинения по п.5 ч.2 ст.99 УК, переквалифицировав действия Куандыка Бишимбаева на ч.3 ст.106 УК со снижением наказания в соответствии с измененной квалификацией, а также отменить приговор с направлением дела на новое рассмотрение.

    Теги:
    Куандык Бишимбаев Суды Астана Дело Бишимбаева
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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