АО «КазТрансГаз Аймақ» подключило к природному газу два населенных пункта в Туркестанской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «КазТрансГаз Аймак», дочернее предприятие национальной компании «QazaqGaz», подключило к природному газу населенные пункты Байтерек и Жамбыл-2 Келесского района, МИА «Казинформ».

Газопроводы для снабжения этих сел природным газом начали строить в 2021 году. Для доставки «голубого топлива» от газораспределительной станции имени Гани Муратбаева в населенные пункты Байтерек, Жамбыл-2 проложено более 25 км газопроводов, это дает возможность подключить к природному газу 544 жилых дома.

Поздравляя жителей с сегодняшним событием, генеральный директор АО «КазТрансГаз Аймак» Бауыржан Аскаров отметил, что для них главная задача – дарить тепло и радость каждому дому.

«Природный газ обладает гораздо большими преимуществами по сравнению с другими видами топлива, и его присутствие в нашей повседневной жизни существенно облегчает её. Голубое топливо действительно приносит множество благ, однако необходимо помнить, что безопасность при обращении с газом должна стоять на первом месте», - подчеркнул Б. Аскаров.

Также в рамках мероприятия газовики раздали жителям памятки, где указаны правила безопасного пользования и бережного потребления газа в быту.

На сегодняшний день в Келесском районе природным газом охвачено 65 населенных пунктов, что составляет 78% от общего числа населенных пунктов. Общее количество абонентов в районе составляет 14 629.

В этом году по Келесскому району ведутся работы по подключению к природному газу еще 6 населенных пунктов. Это, в свою очередь, обеспечит экологическую чистоту района, а также избавит сельчан от хранения запасов угля и вывоза золы в отопительный сезон.