Антициклон принесет похолодание в Казахстан

Прогноз погоды по Казахстану на 13–15 августа 2026 года представили в РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

В ближайшие дни погоду на территории Казахстана будут формировать несколько барических образований: сначала северный циклон сместится с запада на восток РК, принося с собой дожди с грозами, усилением ветра, в отдельных районах возможно выпадение града.

В тыл циклону уже 15 августа начнет смещаться антициклон, который обусловит прекращение осадков и понижение температуры воздуха в западных регионах. И только на юге Казахстана погода остается стабильно жаркой: южные потоки сохранят погоду преимущественно без осадков, и высокий температурный фон — в дневные часы столбики термометров зафиксируют сильную жару 37-42 градусов.