    22:20, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Антинаркотический форум «Zertteme» собрал молодежь в Астане

    Форум прошел под девизом «Жастар қарсы — бізбен бірге!», передает Kazinform со ссылкой на МВД РК.

    против наркотиков, борьба с наркотиками
    Фото: МВД РК

    В Астане продолжается 30-дневный комплекс мер по противодействию наркопреступности. Его реализует полиция при координации прокуратуры и в сотрудничестве с акиматом города. Особое внимание уделяется профилактике наркомании среди подростков и молодежи. 

    В рамках месячника мероприятия прошли во всех школах, а также в ряде колледжей и университетов. Одним из ключевых событий стал антинаркотический форум «Zertteme» под девизом «Жастар қарсы — бізбен бірге!», который прошел во Дворце мира и согласия. Форум собрал учащихся восьми вузов, 20 колледжей и 10 школ столицы.

    Для них были показаны профилактические видеоролики, а сотрудники полиции обратились к молодежи с призывом проявлять активную гражданскую позицию. 

    Перед участниками также выступили известные личности, поддерживающие здоровый образ жизни и идею неприятия наркотиков. 

    —  Молодые люди не ограничились только участием в встречах: студенты присоединились к рейдам, помогали выявлять и фиксировать факты размещения наркограффити, внося свой вклад в борьбу с наркопреступностью, — говорится в сообщении.

    Полиция подчеркивает, что профилактическая работа будет продолжена и направлена на формирование у молодежи стойкого неприятия наркотиков и развитие культуры здорового образа жизни.

    Ранее мы писали. что в Кокшетау прошла масштабная акция по профилактике наркомании. 

    Асель Елюбаева
    Автор
