Антинаркотический форум «Zertteme» собрал молодежь в Астане

В Астане продолжается 30-дневный комплекс мер по противодействию наркопреступности. Его реализует полиция при координации прокуратуры и в сотрудничестве с акиматом города. Особое внимание уделяется профилактике наркомании среди подростков и молодежи.

В рамках месячника мероприятия прошли во всех школах, а также в ряде колледжей и университетов. Одним из ключевых событий стал антинаркотический форум «Zertteme» под девизом «Жастар қарсы — бізбен бірге!», который прошел во Дворце мира и согласия. Форум собрал учащихся восьми вузов, 20 колледжей и 10 школ столицы.

Для них были показаны профилактические видеоролики, а сотрудники полиции обратились к молодежи с призывом проявлять активную гражданскую позицию.

Перед участниками также выступили известные личности, поддерживающие здоровый образ жизни и идею неприятия наркотиков.

— Молодые люди не ограничились только участием в встречах: студенты присоединились к рейдам, помогали выявлять и фиксировать факты размещения наркограффити, внося свой вклад в борьбу с наркопреступностью, — говорится в сообщении.

Полиция подчеркивает, что профилактическая работа будет продолжена и направлена на формирование у молодежи стойкого неприятия наркотиков и развитие культуры здорового образа жизни.

