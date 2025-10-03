Масштабная акция по профилактике наркомании прошла в Кокшетау

В состав антинаркотического «десанта» кроме сотрудников подразделения по противодействию наркопреступности и участковых инспекторов полиции вошли члены совета по профилактике наркоправонарушений, волонтеры молодежного крыла «Жастар Рухы», общественного фонда «Феникс», волонтеры колледжей и члены оперативно — молодежных отрядов. Всего в акции приняли участие более 150 человек, объединенные одной общей целью — еще раз предупредить горожан об опасности наркопотребления и участия в противоправных действиях.

Фото: ДП Акмолинской области

Активную молодежь приветствовал заместитель начальника профильного подразделения департамента Дархан Досанов. Полицейский выразил собравшимся слова благодарности за высокую гражданскую позицию, инициативность и решительность в деле противодействия наркопреступности. Выступающий отметил, что участникам акции вместе с полицейскими предстоит проверить и очистить от наркотической рекламы территорию частного сектора. Этот район организаторы выбрали неслучайно: оперативники провели соответствующий анализ и выявили, что микрорайон подвержен таким негативным явлениям, как распространение закладок и нанесение запрещенных надписей.

Фото: ДП Акмолинской области

Перед антинаркотическим «десантом» стояли важнейшие задачи: в первую очередь, обход частного сектора с целью уничтожения объявлений с ссылками на наркомагазины и различные наркограффити и проведение праворазъяснительной работы среди населения. Для максимального охвата территории, волонтеров поделили на группы и для каждой провели инструктаж. Вооружившись баллончиками с краской и листовками, студенты в сопровождении сотрудников полиции выдвинулись по заранее определенным улицам.

Обнаруженные адреса сайтов, электронной почты, объявления с контактами распространителей наркотиков и предложениями о сбыте запрещенных веществ, волонтеры и полицейские закрасили с помощью баллончиков с краской.

Фото: ДП Акмолинской области

Одновременно шла и разъяснительная работа с населением: ребята раздавали листовки, беседовали с горожанами, делились своим мнением и конечно, предостерегали молодых людей от соблазна «легкого» заработка.

Такая инициатива полицейских нашла живой отклик в сердцах горожан, а активную молодежь воодушевила принимать еще большее участие в в подобных мероприятиях.