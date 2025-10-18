Антикризисный пакет: ответы на вызовы экономики

Стабильность и предсказуемость для аграриев

С января 2025 года в Казахстане отменили государственное регулирование цен на топливо, и уже в феврале бензин, дизельное топливо и автогаз стали реализовываться по рыночным ценам. Либерализация рынка привела к росту цен. За год топливо подорожало почти на 12%, а только в сентябре — на 3,4%. Это ускорило непродовольственную инфляцию, которая достигла 10,8%, сообщил Нацбанк.

Теперь Правительство вводит мораторий на повышение цен на бензин АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации инфляции. Премьер-министр поручил Министерству энергетики совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции и акиматами регионов обеспечить контроль за ценами и бесперебойное снабжение внутреннего рынка ГСМ.

— Мораторий на рост цен на топливо и тарифы в сфере ЖКХ — это достаточно эффективный краткосрочный инструмент, поскольку он имеет прямой административный эффект. Его ввели на полгода, но на более длительную перспективу нужны другие меры. Будем надеяться, что за это время удастся подготовить новые, уже рыночные инструменты, либо тщательно продумать механизмы компенсации потерь для социально уязвимых слоев населения на случай дальнейшего роста цен, — считает экономист Олжас Худайбергенов.

Кадр с подкаста Bizdin Orta

Стоимость топлива — один из ключевых факторов, влияющих на стоимость продуктов питания. Ведь от затрат на ГСМ напрямую зависит логистика и себестоимость сельхозпродукции. Поэтому сейчас главный вопрос — сможет ли введенный мораторий на рост цен на топливо остановить дальнейшее подорожание продовольствия?

Как отмечает доктор сельскохозяйственных наук, консультант по современным сельскохозяйственным технологиям Андрей Агеенко, сегодня доля топлива в себестоимости сельхозпродукции остается достаточно высокой — в среднем около 20%. И это прямые затраты, не считая косвенных расходов.

— В некоторых случаях доля топлива может достигать 30% и выше, но в среднем она составляет порядка 20%. Соответственно, любое изменение стоимости топлива напрямую влияет на конечную цену продукции, которую впоследствии покупает каждый гражданин. Если прогнозируется рост цен на топливо, автоматически ожидается подорожание товаров, продуктов питания и сельхозпродукции, — пояснил эксперт.

По его словам, введение моратория на повышение цен позволяет аграриям более точно планировать расходы. Если есть уверенность, что цены на топливо будут зафиксированы, это дает возможность уже на этапе подготовки к следующему сельхозсезону закладывать стабильную стоимость топлива в себестоимость продукции, добавил Агеенко. Иными словами, стабилизация расходов на ГСМ позволит сохранить предсказуемость ценовой политики в агросекторе.

— При этом важно понимать, что себестоимость сельхозпродукции складывается не только из затрат на топливо — сюда входят удобрения, пестициды, запасные части, семена, оплата труда и другие составляющие, — объяснил специалист.

Он подчеркнул, что принятое решение можно оценить как положительное, особенно в краткосрочной перспективе.

— Это правильный и своевременный шаг, полезный для аграриев. Помимо самого процесса производства есть еще и дополнительные этапы — например, сушка зерна. В тех регионах, где складываются неблагоприятные погодные условия, зерно необходимо сушить, а это — дополнительные затраты. В таких условиях стабильные цены на топливо имеют особое значение, — добавил эксперт.

Фото из личного архива

Андрей Агеенко привел пример из практики.

— Еще до введения моратория мы пытались заключить контракт с перевозчиками, которые занимаются транспортировкой сельскохозяйственной продукции, удобрений, запчастей и другой продукции, необходимой для сельского хозяйства. Но нам отвечали, что не могут зафиксировать цену, потому что топливо дорожает буквально каждый день. Сейчас, после введения моратория, ситуация изменилась — если цены на дизель будут зафиксированы, мы можем спокойно заключать долгосрочные контракты с фиксированной стоимостью услуг. Это позволяет нам планировать расходы и уверенно строить работу на следующий сезон, — добавил Агеенко.

Управляющий директор — директор Департамента Агропромышленного комплекса и пищевой промышленности НПП «Атамекен» Еркен Наурзбеков отметил, что мораторий на рост цен на ГСМ, в частности дизельное топливо, окажет заметное влияние на агропромышленный комплекс. Сейчас для растениеводов действует механизм предоставления удешевленного топлива по фиксированной цене 250 тенге за литр, что помогает снизить себестоимость продукции. Этот механизм также охватывает сушку зерна и частично — производство кормовых культур, но не распространяется на животноводство. Тем не менее для фермеров мораторий стал позитивным сигналом, особенно на фоне общего роста издержек в АПК.

— Этот механизм не распространяется на животноводство. Как известно, животноводческие хозяйства также нуждаются в сельхозтехнике — для перевозки и заготовки сена, внутрихозяйственных работ. Поэтому для животноводов мораторий — позитивный сигнал, — сказал Еркен Наурзбеков.

Эксперт отметил, что внутренние перевозки зерна не подпадают под механизм удешевленного топлива и осуществляются по рыночным ценам, поэтому заморозка стоимости ГСМ поможет сдержать инфляцию в растениеводстве. Вместе с тем он обратил внимание на проблему качества льготного дизеля, особенно поступающего с Атырауского НПЗ, который в холодное время года нередко густеет и вызывает технические сбои у фермеров.

— Аграрии надеются, что в будущем речь пойдет не о временном моратории, а о более долгосрочной фиксации цен хотя бы на несколько лет. Ведь для планирования в сельском хозяйстве особенно важна предсказуемость стоимости ресурсов — топлива, удобрений, средств защиты растений, семян, запчастей и сельхозтехники. Если удастся удержать их цены, это станет мощным фактором замедления продовольственной инфляции, — поделился своим взглядом Наурзбеков.

К сведению, по данным Национального банка, основной вклад в рост инфляции вносит продовольственный сектор — цены на продукты питания выросли в среднем на 12,7%.

Полгода на поиск новых решений

В рамках антикризисного пакета в стране также приостановлено повышение коммунальных тарифов для всех категорий потребителей. Ограничение будет действовать до конца первого квартала 2026 года.

Председатель Казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций Сергей Агафонов назвал введение изменений вынужденной мерой. По его словам, эффект от нее будет краткосрочным, однако этот период можно использовать как возможность для запуска долгожданной реформы системы тарифообразования.

— Мера позволит домохозяйствам избежать роста коммунальных расходов, а предпринимателям — сохранить себестоимость продукции за счет неизменных затрат на электроэнергию, — отметил эксперт.

Фото: из личного архива

По информации пресс-службы Правительства, сдерживание роста тарифов будет обеспечено за счет оптимизации операционных расходов субъектов естественных монополий. При этом все запланированные ремонтные работы на объектах системы ЖКХ должны быть завершены в установленные сроки.

— Я обоснованно уверен, что такие статьи расходов, как ремонтные работы и закупка товарно-материальных ценностей (ТМЦ), имеют определенный резерв. Это связано с тем, что несовершенство системы тарифообразования фактически превратило их в источники дохода. Отсутствие прибыли в тарифе вынуждает монополистов зарабатывать именно на этих статьях. То есть там скрыт тот самый запас прибыли, который формально не заложен в тариф, но извлекается за счет расходов на ремонты и закуп ТМЦ, — уверен Сергей Агафонов.

По его словам, для оптимизации этих расходов необходим тщательный и глубокий анализ. Во-первых, следует проверить аффилированность поставщиков ТМЦ и подрядчиков с субъектами естественных монополий — в условиях аффилированности, вероятно, применяются «специальные» цены. Во-вторых, нужно сопоставить действующие расценки с рыночными — это первоочередная мера, которая позволит выявить и устранить необоснованные завышения, пояснил эксперт.

Сергей Агафонов также отметил, что сегодня остается нерешенным еще один важный вопрос — услуги монополистов, выведенные из-под государственного регулирования.

— Речь идет, например, о таких услугах, как прессовка систем отопления, поверка и замена приборов учета и других подобных работах. Эти услуги формально выведены из сферы регулирования, но реальной конкуренции в этом секторе так и не появилось. Монополисты продолжают занимать доминирующее положение, и в результате население все чаще жалуется на существенный рост цен. Хотя эти услуги не входят в тарифную составляющую, они также вносят вклад в инфляцию. Поэтому необходимо либо развивать конкуренцию в этой сфере, создав условия для выхода монополистов с этих рынков, либо вернуть данные услуги под государственное регулирование, — полагает он.

В целом, как отметил эксперт рынок должен развиваться естественно. Долгие годы заморозка тарифов уже приводила к кризисам в коммунальной сфере, и подчеркнул, что решение проблемы следует искать в реформировании системы тарифообразования.

— Золотая середина — это реформа всей системы тарифообразования. Сегодня действующая система устраивает лишь ограниченный круг лиц — в основном самих монополистов. Население она не устраивает, Правительство — тоже. Большинство стейкхолдеров недовольны нынешней моделью, кроме, повторюсь, узкой группы представителей монополий, — утверждает собеседник.

По его словам, в мировой практике именно рыночное сообщество разрабатывает реформы и представляет их на рассмотрение регуляторов и уполномоченных органов. Только в этом случае можно будет рассчитывать на реальный эффект.

— Сейчас в системе тарифного регулирования предусмотрена зависимость цены электроэнергии для населения от объема потребления. То есть существует градация: если ты потребляешь один объем — платишь один тариф, если больше — тариф выше. В целом, это справедливая система, но это очень малая часть из того, что еще необходимо реформировать в системе тарифного регулирования.

Как введение моратория на дальнейшее повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо могут повлиять на экономику и социальную ситуацию в стране, — читать подробно в материале.