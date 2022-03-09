Антиковидные требования к иностранным туристам упростили в Малайзии и Саудовской Аравии

ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ – Власти Малайзии и Саудовской Аравии упростили правила въезда иностранных туристов. Послабления коснутся правил нахождения на карантине по прибытии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на местные СМИ.

Согласно введенным в Саудовской Аравии послаблениям, с начала этого месяца сняты практически все коронавирусные ограничения в стране, включая соблюдение социальной дистанции и ношение масок на открытом воздухе, передает SaudiGazette .

Как сообщает МВД королевства, социальное дистанцирование теперь отменено во всех закрытых и открытых местах, а также на мероприятиях.

Новые правила затронули и два священных города – Мекку и Медину, а также все мечети королевства – там социальное дистанцирование уже не требуется, однако сохранено правило на ношение масок в помещении.

При въезде в страну от путешественников больше не требуется находиться на карантине, что ранее было обязательным по прибытии в королевство. Пассажирам также больше не нужно будет сдавать ПЦР-тест по прилете. Вместо этого прибывающие в страну должны оформить страховку, покрывающую расходы на лечение от коронавирусной инфекции.

В стране одобрены вакцины «Спутник V», Pfizer, Sinopharm (Vero Cell), Sinovac (CoronaVac). Как сообщает АТОР, непривитые путешественники могут прилететь в Саудовскую Аравию, но должны пройти пятидневный карантин за свой счет. Такой вариант поездки можно забронировать через авиакомпанию, которой они летят, не позднее чем за 72 часа до вылета.

В свою очередь Малайзия с 1 апреля откроет границы для привитых иностранных туристов. Об том заявил премьер-министр страны Исмаил Сабри Якоб, добавив, что Малайзия перейдет к эндемической фазе, передает MalayMail.

«Для меня важно подчеркнуть, что «переход к эндемической фазе» — это стратегия выхода, позволяющая нам вернуться к нормальной жизни после двухлетней борьбы с Covid-19», - заявил малазийский премьер.

Начиная с апреля, путешественники за два дня до поездки должны сдать ПЦР-тест и пройти повторное тестирование в течение 24 часов после прибытия. В стране признаны препараты Pfizer, Sinopharm (Vero Cell), Sinovac (CoronaVac).

Несмотря на то, что в стране высокий уровень вакцинации и низкое число тяжелых случаев протекания Covid-19, по-прежнему обязательным остается использование масок в общественных местах.

Согласно новым правилам, прибывающим в Малайзию иностранцам уже не требуется подавать заявку на платформе My Travel Pass. Однако необходимо будет загрузить и воспользоваться специальным мобильным приложением My Sejahtera.

Послабления коснулись и внутреннего сектора – с начала апреля будут сняты все оставшиеся ограничения на часы работы и вместимость предприятий, магазинов, ресторанов, религиозных мест и массовых мероприятий.

По мнению премьер-министра, эти меры оживят туристическую индустрию, а также упростят посещение Малайзии туристам из других стран, включая тех государств, которые аналогичным образом открыли свои границы для путешественников.