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Антиковидные ограничения возвращает Европа

3 Января 2022 15:00
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Антиковидные ограничения возвращает Европа

БРЮССЕЛЬ - ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Из-за резко возросшего числа заражений штаммом омикрон, всё больше европейских стран ужесточают имеющиеся антиковидные ограничения, либо возвращают прежние правила, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

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Национальная ассамблея Франции приступает к рассмотрению законопроекта о вакцинном пропуске. Он должен сменить действующий санитарный. Непривитые пять миллионов французов старше 12-ти лет больше не получат доступа в бары и рестораны, к основным видам досуга и большинству видов транспорта. ПЦР-тест с 15 января будет действителен только для доступа в медучреждения.

Кроме того, французские власти с понедельника облегчают карантин для заразившихся коронавирусом, которые прошли полную вакцинацию: вместо 10 дней они должны сидеть дома неделю, или даже 5 дней в случае отрицательного теста. Для тех, кто находился в контакте с инфицированными, но прошел полную вакцинацию, карантин отменяется.

В Англии ученики средних школ теперь должны носить маски в классах. Мера направлена на то, чтобы школы оставались открытыми для очного обучения в наступившем семестре.В первый день Нового года министр здравоохранения королевства Саджид Джавид пообещал, что дальнейшие ограничения из-за распространения коронавируса будут вводиться «только в крайнем случае».

Требование не будет распространяться на производственные столовые, предприятия общепита на территории гостиниц, а также кафе на вокзалах и в аэропортах. QR-код не потребуется для посещения магазинов без торгового зала, аптек, автозаправок, продовольственных магазинов и магазинов с непродовольственными товарами первой необходимости. Дату введения QR-кодов власти северной столицы переносили дважды.

В Греции гражданам предписано использовать двойные маски или маски с высокой степенью защиты для входа в продуктовые магазины и пользования общественным транспортом.Кроме того, с понедельника все без исключения заведения закрываются в полночь.

С начала пандемии жертвами COVID-19 стали в мире 5 438 312 человек (по данным AFP на основании официальной статистики). Список наиболее пострадавших стран возглавляют: США, Бразилия, Индия и Россия.


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#Здравоохранение   #Евросоюз   #Коронавирус в мире   #Европа   #Мировые новости  
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