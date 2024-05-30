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    19:30, 29 Май 2024 | GMT +6

    Антикор предупреждает казахстанцев о фактах мошенничества

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    Фото: Алина Тулеубаева/ Kazinform

    Антикоррупционная служба предупреждает казахстанцев о мошеннических действиях группы лиц, передает агентство Kazinform.  

    Антикоррупционная служба сообщила о группе лиц, которые посредством мессенджеров (WhatsApp, Telegram) создают фальшивые аккаунты и осуществляют звонки от имени сотрудников и руководства Агентства РК по противодействию коррупции, а также рассылают недостоверную информацию. 

    — Просьба не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства. В случае получения подобных звонков просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы, — подчеркнули в Антикоре.

    Как сообщалось, проблему роста неработающих займов в стране поднял депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Стамбеков.

    Он сообщил, что, по данным МВД, в 2022 году зарегистрировано 5 814 заявлений от физических лиц по факту оформленных кредитов по потенциально мошенническим операциям в банках второго уровня на сумму 6,6 млрд тенге и в МФО 619 заявлений на сумму 342 млн тенге, а в 2023 году зарегистрировано уже 6 246 заявлений на сумму 7,5 млрд тенге в банках второго уровня и в МФО 451 заявление на сумму 255 млн тенге. 

    Теги:
    Мошенничество Фейки Закон и право Интернет-мошенничество Видео Антикор
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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