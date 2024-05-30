Антикор предупреждает казахстанцев о фактах мошенничества

Антикоррупционная служба предупреждает казахстанцев о мошеннических действиях группы лиц, передает агентство Kazinform.

Антикоррупционная служба сообщила о группе лиц, которые посредством мессенджеров (WhatsApp, Telegram) создают фальшивые аккаунты и осуществляют звонки от имени сотрудников и руководства Агентства РК по противодействию коррупции, а также рассылают недостоверную информацию.

— Просьба не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства. В случае получения подобных звонков просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы, — подчеркнули в Антикоре.

Как сообщалось, проблему роста неработающих займов в стране поднял депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Стамбеков.

Он сообщил, что, по данным МВД, в 2022 году зарегистрировано 5 814 заявлений от физических лиц по факту оформленных кредитов по потенциально мошенническим операциям в банках второго уровня на сумму 6,6 млрд тенге и в МФО 619 заявлений на сумму 342 млн тенге, а в 2023 году зарегистрировано уже 6 246 заявлений на сумму 7,5 млрд тенге в банках второго уровня и в МФО 451 заявление на сумму 255 млн тенге.