Проблему роста неработающих займов в стране поднял депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Стамбеков, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Согласно статистике Национального банка Республики Казахстан с 1 января 2022 года по 1 марта этого года рост неработающих займов (просрочка свыше 90 дней) только в банковском секторе составил 76,5%, а именно вырос с 353 млрд тенге до 622 млрд тенге. Стабильный рост неработающих займов физических лиц обусловлен не только неэффективностью работы финансовых институтов и коллекторских агентств, но и ростом преступлений в том числе по кредитным мошенничествам, — сказал Ерлан Стамбеков на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, из ответа Правительства на один из запросов приведена статистическая информация, а также сообщается, что Министерством внутренних дел РК в 2023 году во всех регионах созданы специализированные группы по борьбе с интернет-мошенничеством, а также, что только в январе 2024 года начата проработка вопроса о создании в структуре МВД Центра по борьбе с киберпреступностью.

— Хочу обратить внимание, что действующим законодательством не определено значение термина «киберпреступление», а также не определены виды преступлений, относимых к нему. В этой связи, будут ли относится к категории киберпреступлений оформленные мошенническим путем кредиты на физических лиц посредствам мобильных банковских приложений? Структуры правоохранительных органов и уполномоченный орган в лице АРРФР фактически самоустранились от проблемных вопросов в части поиска и привлечение к уголовной ответственности мошенников, а финансовые институты вместо того, что бы помогать в урегулировании таких проблемных кредитов зачастую проводят мероприятия по признанию должниками пострадавших вместо того, чтобы оказывать содействие в раскрытии таких преступлений, а также прекращать мероприятия по взысканию этих денежных средств, — отметил спикер.

Он сообщил, что, по данным МВД, в 2022 году зарегистрировано 5 814 заявлений от физических лиц по факту оформленных кредитов по потенциально мошенническим операциям в банках второго уровня на сумму 6,6 млрд тенге и в МФО 619 заявлений на сумму 342 млн тенге, а в 2023 году зарегистрировано уже 6 246 заявлений на сумму 7,5 млрд тенге в банках второго уровня и в МФО 451 заявление на сумму 255 млн тенге.



В этой связи он озвучил предложения для ряда госорганов.



Генеральной прокуратуре рекомендуется провести правовой анализ всех приостановленных уголовных дел, по которым мошенники оформляли кредиты, на предмет качества проведенных мероприятий сотрудниками полиции и курирующими их сотрудниками прокуратуры.



По итогам проведенного правового анализа совместно с МВД РК и АРРФР представить информацию о мероприятиях, которые необходимо реализовать в целях повышения раскрываемости, в том числе с внесением изменений в законодательные акты Республики Казахстан.



Министерству внутренних дел Республики Казахстан рекомендуется следующее:

на регулярной основе публично оглашать статистику по принятию заявлений и раскрываемости дел, связанных с интернет-мошенничеством и оформлением кредитов оформленных мошеннических путем;

при выявлении фактов мошенничества при выдаче кредитов рассмотреть совместно с АРРФР вопрос о признании финансового института солидарно потерпевшей стороной наравне с физическим лицом, с внесением необходимых изменений в законодательные акты Республики Казахстан;

а также при наличии экономической причины суицида (банкротство и долги) обязать следственные органы запрашивать записи телефонных разговоров у кредитора и прослушивать разговоры погибшего с представителями кредитора в целях выявления фактов доведения до самоубийства.



Агентству Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка рекомендуется следующее: