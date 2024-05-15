Правоохранительные органы самоустранились от проблем в части поиска мошенников — депутат
Проблему роста неработающих займов в стране поднял депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Стамбеков, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Согласно статистике Национального банка Республики Казахстан с 1 января 2022 года по 1 марта этого года рост неработающих займов (просрочка свыше 90 дней) только в банковском секторе составил 76,5%, а именно вырос с 353 млрд тенге до 622 млрд тенге. Стабильный рост неработающих займов физических лиц обусловлен не только неэффективностью работы финансовых институтов и коллекторских агентств, но и ростом преступлений в том числе по кредитным мошенничествам, — сказал Ерлан Стамбеков на пленарном заседании Мажилиса.
По его словам, из ответа Правительства на один из запросов приведена статистическая информация, а также сообщается, что Министерством внутренних дел РК в 2023 году во всех регионах созданы специализированные группы по борьбе с интернет-мошенничеством, а также, что только в январе 2024 года начата проработка вопроса о создании в структуре МВД Центра по борьбе с киберпреступностью.
— Хочу обратить внимание, что действующим законодательством не определено значение термина «киберпреступление», а также не определены виды преступлений, относимых к нему. В этой связи, будут ли относится к категории киберпреступлений оформленные мошенническим путем кредиты на физических лиц посредствам мобильных банковских приложений? Структуры правоохранительных органов и уполномоченный орган в лице АРРФР фактически самоустранились от проблемных вопросов в части поиска и привлечение к уголовной ответственности мошенников, а финансовые институты вместо того, что бы помогать в урегулировании таких проблемных кредитов зачастую проводят мероприятия по признанию должниками пострадавших вместо того, чтобы оказывать содействие в раскрытии таких преступлений, а также прекращать мероприятия по взысканию этих денежных средств, — отметил спикер.
Он сообщил, что, по данным МВД, в 2022 году зарегистрировано 5 814 заявлений от физических лиц по факту оформленных кредитов по потенциально мошенническим операциям в банках второго уровня на сумму 6,6 млрд тенге и в МФО 619 заявлений на сумму 342 млн тенге, а в 2023 году зарегистрировано уже 6 246 заявлений на сумму 7,5 млрд тенге в банках второго уровня и в МФО 451 заявление на сумму 255 млн тенге.
В этой связи он озвучил предложения для ряда госорганов.
Генеральной прокуратуре рекомендуется провести правовой анализ всех приостановленных уголовных дел, по которым мошенники оформляли кредиты, на предмет качества проведенных мероприятий сотрудниками полиции и курирующими их сотрудниками прокуратуры.
По итогам проведенного правового анализа совместно с МВД РК и АРРФР представить информацию о мероприятиях, которые необходимо реализовать в целях повышения раскрываемости, в том числе с внесением изменений в законодательные акты Республики Казахстан.
Министерству внутренних дел Республики Казахстан рекомендуется следующее:
- на регулярной основе публично оглашать статистику по принятию заявлений и раскрываемости дел, связанных с интернет-мошенничеством и оформлением кредитов оформленных мошеннических путем;
- при выявлении фактов мошенничества при выдаче кредитов рассмотреть совместно с АРРФР вопрос о признании финансового института солидарно потерпевшей стороной наравне с физическим лицом, с внесением необходимых изменений в законодательные акты Республики Казахстан;
- а также при наличии экономической причины суицида (банкротство и долги) обязать следственные органы запрашивать записи телефонных разговоров у кредитора и прослушивать разговоры погибшего с представителями кредитора в целях выявления фактов доведения до самоубийства.
Агентству Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка рекомендуется следующее:
- предоставить в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан все номера, зарегистрированные за финансовыми институтами и коллекторскими агентствами, и совместно проработать вопрос по определению на сотовых телефонах при звонке гражданам всех номеров государственных и уполномоченных органов, а также финансовых институтов и коллекторских агентств.
- совместно с МВД и представителями банков второго уровня и микрофинансовых организаций на постоянной основе проводить работу по вопросу снижения показателей преступлений в сфере оформления кредитов мошенническим путем и повышению их раскрываемости.
- Совместно с Национальным банком РК проработать вопрос по блокировке счетов граждан, по которым имеются признаки мошеннических операций.