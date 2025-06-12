Антифрод-центр защитил финансы казахстанцев на сумму 2,5 млрд тенге

Как сообщил советник председателя Национального банка, руководитель цифровой трансформации Бинур Жаленов, за 10 месяцев работы платформы зарегистрировано 63 949 инцидентов, в результате которых было своевременно заблокировано около 2,5 млрд тенге. Из них 1,7 млрд тенге удалось остановить на стороне банка-отправителя, а порядка 600 млн тенге — банком-получателем.

— Надо понимать, что Антифрод-центр — это, к сожалению, не волшебная палочка. Мы прекрасно осознаём, что масштабы мошенничества больше и продолжают расти. Мошенники постоянно придумывают новые схемы, поэтому такая работа требует постоянного развития и совершенствования, — отметил Бинур Жаленов.

По его словам, наиболее распространенные виды мошенничества — это телефонные звонки (22%), лжеинвестирование (19%), использование дропперов (19%), фиктивные онлайн-магазины (12%), а также мошенничество в социальных сетях и мессенджерах (10%).

Особую тревогу вызывает статистика по получателям мошеннических средств: более 50% таких счетов оформлены на граждан в возрасте от 16 до 24 лет. По словам Жаленова, это косвенно подтверждает распространенность проблемы дропперства в стране. Молодые люди, поверив в сомнительную рекламу и желание быстро заработать, нередко сами становятся участниками мошеннических схем.

Отметим, что Антифрод-центр был запущен 22 июля прошлого года. На сегодняшний день к системе подключено более 200 участников.