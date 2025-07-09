Антифрод-центр помог сберечь казахстанцам 2,6 млрд тенге

— Совместно с банками второго уровня налажено взаимодействие в рамках «Антифрод-центра». В результате с помощью этой платформы был предотвращен вывод более 2,6 млрд тенге, которые пытались похитить у граждан. Совместно с операторами связи внедрена система «Антифрод», с помощью которой заблокированы 66,9 млн звонков с фиктивных номеров из-за границы. Все это стало возможным благодаря скоординированной работе и взаимодейстию департамента со своими партнерами. В результате принятых мер за указанные преступления были привлечены к уголовной ответственности 870 человек, — сказал Жандос Сүйінбай.

Спикер напомнил, что в Казахстане уже принят ряд законодательных норм, направленных на снижение риска выдачи кредитов мошенникам. Теперь планируется внести следующие дополнения в закон «О связи». В частности, в дальнейшем граждане должны будут представлять операторам связи необходимые обоснования для регистрации более 10 номеров. Абонентские номера будут регистрироваться только через биометрическую идентификацию. Будут введены ограничения для ввоза в Казахстан, регистрации, реализации и использования GSM-шлюзов (сим-боксов), дающих возможность совершать мошенничество.

Ранее сообщалось о новых мерах по защите заемщиков, противодействию кредитному мошенничеству и усилению ответственности банков и МФО.

Также Национальный банк РК сообщал о работе «Антифрод-центра».