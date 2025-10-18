Аншлаг в Петропавловске: главный тренер «Кайрата» высказался о сложной победе
Главный тренер алматинского «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин прокомментировал итоги матча против петропавловского «Кызылжара» в гостях, передает корреспондент агентства Kazinform.
«Кайрат» обыграл «Кызылжар» со счетом 1:0 благодаря голу Дастана Сатпаева. Уразбахтин отметил, что в алматинском клубе очень рады победе.
— Мы сюда ехали за тремя очками и намерены отстоять в этом году чемпионство. Хотелось бы отметить соперника. Нам было тяжело. Всему этому — полный стадион болельщиков. Я такого здесь давно не видел. В принципе, я играл в Петропавловске. Здесь очень любят и поддерживают свою команду. Поэтому нам вдвойне приятно, что мы здесь выиграли. Соперник оказывал постоянное давление. Ребята нашли свои моменты и реализовали. Могли еще забить. Считаем, что, наверное, мы были ближе к победе. Двигаемся дальше. Надеемся только на себя. Поздравляю ребят и болельщиков, — сказал Уразбахтин.
Отметим, что участие в матче принял также вратарь Анарбеков, месяц не игравший из-за травмы — перелома челюсти.
Следующий матч «Кайрат» проведет в Алматы 21 октября в рамках Лиги чемпионов с кипрским «Пафосом».