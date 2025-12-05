«Аңсаған сәби»: 26 двойняшек и одна тройня родились в Актюбинской области

В Актобе продолжается распределение квот по программе «Аңсаған сәби». С 2021 года государственные квоты получили 1 527 пар. Из них 269 в этом году.

— В рамках программы пациенты проходили экстракорпоральное оплодотворение в 19 центрах по стране. Из них 37% супружеских пар выбрали перинатальный центр в Актобе. На сегодня родилось 448 детей. Среди них 26 двойняшек и одна тройня. Кроме того, сейчас 71 женщина беременна. На следующий год выделено 311 квот, — сказала заместитель руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Айгуль Аманжолова.

Экстракорпоральный репродуктивный центр в Актобе работает с 2017 года. Первые малыши рожденные в центре, в прошлом году пошли в школу.

— Раньше для пар, желающих стать родителями, выделялось всего 45-50 квот. Тогда супругам приходилось ждать по три года. Сейчас выделяются сотни квот, и очередь значительно сократилась. Для начала нужно пройти обследование у участкового врача и подготовку. Возраст пары играет важную роль. Если средний возраст 33-34 года, то 35-40% становятся родителями. Если возраст 35-36 лет, показатель ниже, менее 33%. Сейчас на диспансерном учете стоят 1 400 женщин, — сообщила главный репродуктолог Актюбинской области Светлана Есенаманова.

Как ранее сообщалось, около 45 тысяч детей появились на свет с помощью ЭКО за 30 лет в Казахстане.