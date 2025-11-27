РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    20:30, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 ноября

    Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 ноября.

    календарь күнтізбе
    Фото: Kazinform

    АСТАНА

    в 10.00 — заседание Сената Парламента РК;

    в 10.00 — в Международном выставочном центре «EXPO» в Астане пройдет GlobalMedKz 2025 — главное событие в сфере здравоохранения, посвященное современным вопросам глобального здоровья, инновациям в медицине и развитию медицинского туризма;

    в 10.30 — заседание экспертного клуба «SARAP» на тему «Sarap Reflections: итоги года». Место проведения: отель Rixos President Astana;

    в 11.00 — в Национальном музее Республики Казахстан пройдет выставка рисунков и работ на тему «Мир без отходов»;

    в 11.30 — пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «О социально-экономическом развитии Алматинской области»;

    в 14.00 — церемония награждения победителей ежегодного республиканского фотоконкурса «Ауыл нақыштары- Сельские этюды». Место проведения: ТРЦ «Хан Шатыр»;

    в 14.30 —  пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «О прохождении отопительного периода»;

    в 14.30 депутаты Комитета Сената по финансам и бюджету проведут встречу с компетентными государственными органами и негосударственными организациями на тему «Развитие индустрии цифровых активов в Казахстане»;

    в 15.00 столичной полицией будет проведена общественная «немая» акция «Оранжевый челлендж тишины», посвящённая памяти жертв бытового насилия и привлечению внимания к проблеме скрытого насилия в семьях.

    Теги:
    Астана Анонс Казинформа
    Динара Жусупбекова
    Автор
