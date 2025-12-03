РУ
    01:25, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Аномально теплая зима: когда казахстанцам ждать снега

    В этом году в большинстве регионов Казахстана зима началась без осадков. В стране установилась аномальная погода: нет не метелей, ни привычных морозов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Jibek Joly.

    Астана, набережная
    Фото: Анастасия Палагутина/Kazinform

    По данным синоптиков, температура воздуха в последний день осени, 30 ноября, оказалась на 11 градусов выше климатической нормы.

    Такая погода для жителей Астаны — своего рода шок. Город, который ежегодно входит в список самых холодных столиц в мире, в начале декабря по-прежнему остается без снега, а столбики термометров порой показывают плюсовую температуру. Последний раз подобная картина наблюдалась в Астане в 2008 году, когда снег выпал только 14 декабря.

    Казахстанцы к такой «мягкой» зиме оказались не готовы. Пользователи соцсетей делятся ироничными изображениями и роликами по этому поводу. На одном из них, мужчина в костюме Деда Мороза, якобы, пытается вызвать снег. «Обряд» по всей видимости сработал. По данным синоптиков, до 10-го декабря во многих регионах пойдет долгожданный снег. Но зима на большей части Казахстана все равно ожидается умеренно теплая. При этом часто оттепели будут сменятся волнами холода.

    — Ожидается похолодание в конце к концу первой декады, будет колебание во второй и третьей декадах. Вообще декабрь ожидается около нормы, ниже нормы на востоке, северо-востоке. Выше нормы — на западе. Осадки пойдут в середине первой декады. На севере в виде снега, на юге сильный снег ожидается, — сообщила Айдана Шартакбаева, ведущий инженер Управления долгосрочных прогнозов погоды РГП «Казгидромет».

    Специалисты также подтвердили, что в стране с каждым годом становится все теплее: средняя температура за последние 10 лет выросла на треть градуса. Это — последствия глобального потепления. За последние полтора века температура на Земле повысилась более чем на 1°C, что уже является критическим пределом. Как следствие — нарушение круговорота воды, смещение водных циклов и природных зон, рост числа стихийных бедствий и вирусных заболеваний. 

    — Главная причина изменения климата — парниковые газы. Они образуются естественным образом, но также возникают в результате человеческой деятельности. Развитые страны раньше всех начали промышленную деятельность, именно они первыми стали использовать уголь и нефть. Они выбросили в атмосферу наибольшее количество углекислого газа. После пандемии, все государства стремились возродить промышленность. Это еще больше увеличило выбросы углекислого газа в атмосферу, — отметил Вуджин Ли, руководитель экологической лаборатории Nazarbayev University.

    Эксперты предупреждают, что результаты текущих мер по борьбе с изменением климата все еще крайне далеки от запланированных. К концу века глобальная температура вырастет на 2,6 градуса Цельсия. А какие это принесет последствия — вопрос открытый.

    Ранее вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов прокомментировал, как теплая и бесснежная зима может повлиять на деятельность аграриев.

    Погода Климат Казгидромет Видео JIBEK JOLY Зима
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
