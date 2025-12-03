Аномально теплая зима: когда казахстанцам ждать снега

По данным синоптиков, температура воздуха в последний день осени, 30 ноября, оказалась на 11 градусов выше климатической нормы.

Такая погода для жителей Астаны — своего рода шок. Город, который ежегодно входит в список самых холодных столиц в мире, в начале декабря по-прежнему остается без снега, а столбики термометров порой показывают плюсовую температуру. Последний раз подобная картина наблюдалась в Астане в 2008 году, когда снег выпал только 14 декабря.

Казахстанцы к такой «мягкой» зиме оказались не готовы. Пользователи соцсетей делятся ироничными изображениями и роликами по этому поводу. На одном из них, мужчина в костюме Деда Мороза, якобы, пытается вызвать снег. «Обряд» по всей видимости сработал. По данным синоптиков, до 10-го декабря во многих регионах пойдет долгожданный снег. Но зима на большей части Казахстана все равно ожидается умеренно теплая. При этом часто оттепели будут сменятся волнами холода.

— Ожидается похолодание в конце к концу первой декады, будет колебание во второй и третьей декадах. Вообще декабрь ожидается около нормы, ниже нормы на востоке, северо-востоке. Выше нормы — на западе. Осадки пойдут в середине первой декады. На севере в виде снега, на юге сильный снег ожидается, — сообщила Айдана Шартакбаева, ведущий инженер Управления долгосрочных прогнозов погоды РГП «Казгидромет».

Специалисты также подтвердили, что в стране с каждым годом становится все теплее: средняя температура за последние 10 лет выросла на треть градуса. Это — последствия глобального потепления. За последние полтора века температура на Земле повысилась более чем на 1°C, что уже является критическим пределом. Как следствие — нарушение круговорота воды, смещение водных циклов и природных зон, рост числа стихийных бедствий и вирусных заболеваний.

— Главная причина изменения климата — парниковые газы. Они образуются естественным образом, но также возникают в результате человеческой деятельности. Развитые страны раньше всех начали промышленную деятельность, именно они первыми стали использовать уголь и нефть. Они выбросили в атмосферу наибольшее количество углекислого газа. После пандемии, все государства стремились возродить промышленность. Это еще больше увеличило выбросы углекислого газа в атмосферу, — отметил Вуджин Ли, руководитель экологической лаборатории Nazarbayev University.

Эксперты предупреждают, что результаты текущих мер по борьбе с изменением климата все еще крайне далеки от запланированных. К концу века глобальная температура вырастет на 2,6 градуса Цельсия. А какие это принесет последствия — вопрос открытый.

