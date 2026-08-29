Аномальная жара ударила по рыбной промышленности Европы

Аномальная жара и засуха этим летом нанесли серьезный ущерб рыбной отрасли ряда европейских стран, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Аномальная жара и засуха этим летом нарушили целые экосистемы в ряде стран Европы и нанесли серьезный ущерб рыбной промышленности.

По данным Associated Press, которые приводит ТАСС, убытки отрасли оцениваются в несколько миллионов долларов. Среди пострадавших стран названы Сербия, Словения, Босния и Герцеговина, Чехия, Румыния и Венгрия.

Ситуацию усугубляют снижение урожая, а также убытки в сфере торговли и речного судоходства.

По оценке AP, бизнес и европейские страны оказались не готовы к кризису 2026 года. Теперь им предстоит искать способы минимизировать последствия подобных аномальных погодных условий в будущем.

Ранее стало известно, что производство картофеля во Франции в 2026 году сократится на 21% из-за жары и засухи, что может привести к дефициту сырья для бельгийской индустрии картофеля фри.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН также предупреждала об угрозе серьезного глобального продовольственного кризиса на фоне ситуации в Ормузском проливе.