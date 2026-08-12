Аномальная жара может обойтись экономике ЕС в 180 млрд евро

Экстремальная жара и лесные пожары могут обойтись экономикам ЕС примерно в 180 млрд евро в 2026 году, что эквивалентно около 1% ВВП и способно практически свести на нет ожидаемый экономический рост, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

Об этом говорится в исследовании, опубликованном банком Triodos.

По оценкам авторов, совокупный ущерб от экстремальной жары и лесных пожаров к 2026 году достигнет 180 млрд евро, то есть около 1% ВВП. На фоне ожидаемого роста экономики ЕС примерно на 1,1% в этом году это практически означает застой.

Авторы оценивают последствия по четырем основным направлениям. Снижение урожайности и производства молочной продукции, а также последующий рост цен на продукты питания могут сократить ВВП примерно на 0,15%. Еще 0,12–0,15% приходится на ограничения в работе АЭС, ГЭС и тепловых электростанций, снижение эффективности солнечной генерации и рост оптовых цен на электроэнергию. Перебои в железнодорожных, автомобильных и речных перевозках могут добавить еще около 0,15%.

Наиболее значительный и при этом сложнее всего поддающийся оценке фактор — падение производительности труда.

Производительность начинает снижаться при температуре выше примерно 25–30 °C. Особенно сильно это отражается на работе на открытом воздухе и тяжелом физическом труде. Однако жара влияет и на офисных работников, в частности из-за ухудшения сна и когнитивных функций.

Согласно межстрановому анализу компании Allianz, на который ссылаются авторы, потери составляют около 3% выпуска на час работы за каждый градус выше 30 °C, если такая температура держится в течение нескольких дней.

Франция — наиболее уязвимая экономика

Полученные данные не являются рейтингом самых жарких стран. Triodos оценивает каждую экономику по доле производства в уязвимых секторах, времени в пути на работу, распространенности кондиционирования воздуха и уровню адаптации, а затем умножает эти показатели на число аномально жарких дней, зарегистрированных в этом году.

Наиболее пострадавшей оказывается Франция: по оценке банка, страна теряет 1,4 процентного пункта роста, что толкает её экономику к сокращению примерно на 0,6% при изначально слабых показателях.

Для Нидерландов потери оцениваются примерно в 0,8 процентного пункта, что практически сводит ожидаемый рост к нулю. Испания и Италия отличаются высокой уязвимостью из-за структуры занятости и большого количества жарких дней. Однако многолетние меры адаптации позволяют этим странам смягчать последствия экстремальной жары. Польша, напротив, при низкой распространенности кондиционирования и относительно слабой адаптации населения потенциально остается очень уязвимой. Но более прохладная погода этим летом ограничила ущерб, и экономика страны, как ожидается, вырастет примерно на 2,9%.

По оценкам исследователей, только июньская волна жары во Франции, Германии, Испании и Италии могла привести примерно к 20 400 смертям, связанным с перегревом. Около 25 000 летних смертей, пересчитанных через показатель утраченных лет жизни, оцениваются в €1,5–7 млрд.

Ситуацию усугубляют лесные пожары. К прошлой неделе по всему ЕС сгорело более 490 000 гектаров лесов и других территорий — против среднего показателя около 197 000 гектаров за последние 20 лет. Во Франции площадь пожаров достигла рекордных значений.

Дополнительный ущерб от потери экосистемных услуг на выгоревших территориях может составить от 100 млн евро до 4,6 млрд евро.

По оценке Triodos, адаптационные меры способны сократить потери производительности примерно на 40%, однако полностью устранить последствия жары они не смогут. При этом авторы считают свои расчеты достаточно консервативными.

Банк также отмечает, что одной адаптации недостаточно: Европе необходимо одновременно усиливать меры по сокращению выбросов. В качестве примера противоположного подхода Triodos приводит решение Еврокомиссии от 17 июля смягчить траекторию развития ключевой европейской системы ценообразования на углерод.

Ранее сообщалось, что экстремальная жара может замедлить рост экономики ЕС в 2026 году. Июнь и июль 2026 года в Западной Европе побили рекорды температур.