Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

АНК сыграла важную роль в политической модернизации страны – Президент РК

Автор:  
Анеля Касымова
27 Апреля 2023, 11:12
АНК сыграла важную роль в политической модернизации страны – Президент РК Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ассамблея народа Казахстана сыграла важную роль в политической модернизации страны и укреплении общенационального единства. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе масштабных преобразований особое внимание было уделено Ассамблее. Этот уникальный институт обрел новые инструменты парламентского представительства, что полностью соответствует передовой международной практике», - сказал Глава государства во время ХХХІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что пять депутатов Сената, назначаемые Президентом по предложению Ассамблеи, призваны на законодательном уровне осуществлять обратную связь, общественный контроль и представлять в Парламенте интересы всех этносов Казахстана. Кроме того, 12 членов Ассамблеи вошли в состав Национального курултая, привнеся в его работу бесценный опыт по продвижению универсальной модели общенационального диалога.

«Следует подчеркнуть, что Ассамблея сыграла важную роль в политической модернизации страны, укреплении общенационального единства. Ассамблея способствовала расширению общественной поддержки реформ, вовлечению всех этносов в решение стратегических задач развития государства», - заключил Президент.

В Астане проходит ХХХІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана с участием Президента Касым-Жомарта Токаева. Тема сессии – «Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие».

В первый день мероприятия, которое началось вчера, состоялась панельная дискуссия с участием делегатов сессии. В рамках сессии представители Ассамблеи народа Казахстана установили нарядную юрту, которая символизирует единство народа страны.


Президент Казахстана   АНК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Неблагоприятные метеоусловия будут в двух крупных городах Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия будут в двух крупных городах Казахстана