АНК станет ядром нового Халық Кеңесі: сенатор разъяснила суть политических реформ

По ее словам, предлагаемые реформы являются логичным продолжением уже начатой трансформации институтов власти.

— Я бы даже сказала, что здесь не вопрос о том, чтобы решить какие-то проблемы. Это политическая перезагрузка с логическим осмыслением тех событий и тех реформ, которые у нас идут уже не первый год, — подчеркнула сенатор.

О введении института вице-президентства

Спикер отметила, что институт вице-президентства не является новым для мировой практики и призван усилить управляемость системы и обеспечить преемственность власти.

— Эта роль не будет подменять роль Президента, а создавать контур управляемости. Это обеспечить преемственность и снизить перезагрузку вертикали, — сказала она.

Функционал будет закреплен после конституционной реформы и может включать международную деятельность, участие в парламентской работе и взаимодействие с общественными институтами.

— Более конкретно мы узнаем после проведения референдума, когда все это будет прописано в Конституции, — добавила депутат.

Об однопалатном парламенте — Курултае

На V Национальном Курултае, прошедшем в Кызылорде, Президент Касым-Жомарт Токаев предложил провести реорганизацию законодательной власти и назвать однопалатный Парламент «Курултай». На протяжении 30 лет законодательный процесс в стране контролировался с одной стороны Мажилисом, а с другой — Сенатом.

Фото: Akorda

— Однопалатный парламент — это усиление и поэтапный, достаточно логичный переход, который уже назрел, — отметила она.

По ее словам, представительство регионов будет сохранено и даже расширено за счет партийных списков, квот и участия общественных институтов.

— В Парламенте вопросы регионов — первоочередная задача. Однозначно представительство регионов будет усилено, — заявила Ниязова.

Название «Курултай», по ее мнению, отражает исторические традиции и символизирует общественный консенсус.

— Это историческое название, уходящее глубоко корнями в нашу историю. Это совет, который принимает решения, — пояснила она.

О трансформации Ассамблеи народа Казахстана

В новом однопалатном Парламенте также предлагают отказаться от Президентской квоты и квоты для Ассамблеи народа Казахстана. На последнем Ниязова остановилась особенно подробно.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Говоря о будущем Ассамблеи народа Казахстана, сенатор подчеркнула, что речь идет не о ее упразднении, а о переходе на новый уровень через создание Халық Кеңесі (Народного совета).

— Ассамблея — это огромный опыт, это уже национальный код Казахстана. Говорить о ее полном упразднении невозможно и нелогично, — сказала она.

Предполагается, что этнокультурные объединения станут «ядром» новой структуры.

— Я бы назвала это переходом с университета в академию Ассамблеи, — образно отметила депутат.

Спикер отметила, что Народный совет получит реальные механизмы влияния.

— Если мы вносим этот институт в Конституцию с отдельной статьей, то это мощный общественный рычаг, который сможет инициировать и контролировать процессы, — подчеркнула она.

О социальных реформах и качестве управления

Отдельный акцент, по словам Ниязовой, делается на повышении эффективности госуправления, цифровизации и прозрачности работы институтов, в частности Фонда медицинского страхования.

— Важно понимать, что сами по себе технологии не способны устранить управленческий хаос. Нужно качественное и профессиональное управление, — процитировала она позицию Президента.

Работа по реформированию фонда, а также сфер образования, здравоохранения и ЖКХ, уже ведется.

— Все изменения должны идти параллельно. Социальные реформы и политическая трансформация не могут существовать отдельно, — отметила сенатор.

Об ответственности общества

Политические и социальные реформы невозможны без изменения общественного поведения и повышения личной ответственности граждан, подчеркнула сенатор. По ее мнению, трансформация институтов должна сопровождаться внутренними изменениями в самом обществе — от семейных ценностей до профессиональной этики.

Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

— Нам всем предстоит большая работа. Когда мы говорим о добропорядочности и ответственности, это не только про чиновников. Это ответственность каждого, — отметила Ниязова.

Она связала эффективность госуправления с уровнем гражданской культуры и воспитания.

— Если каждый на своем профессиональном рабочем месте будет ответственным, если в семье будет ответственность родителей за детей, детей за родителей, если эту идеологию мы будем формировать и нести в общество, тогда таких вопросов перед нами стоять не будет, — сказала депутат.

Отметим, что запрос на честность и добросовестность госслужащих остается актуальным, а безответственность должна получать правовую оценку.

— В любом направлении должны быть и поощрения, и ответственность. Человек, работая врачом, преподавателем или чиновником — должен понимать уровень своей ответственности, — подчеркнула она.

При этом сенатор напомнила, что процессы ротации и повышения требований к государственным служащим уже идут.

— Ротация есть, безответственных чиновников однозначно будут призывать к ответственности, — добавила она.

О референдуме

Ключевым механизмом принятия изменений станет общенациональный референдум, который, по словам Ниязовой, должен обеспечить прямую обратную связь между государством и обществом.

— Референдум — не ради референдума. Это для того, чтобы получить обратную связь от каждого из нас. Голос каждого важен, — подчеркнула сенатор.

Фото: Акорда

Она отметила, что участие граждан в голосовании — это не формальность, а элемент политической зрелости общества.

— Прийти и проголосовать, сказать свое мнение, отдать свой голос — это уже большая ответственность, — сказала депутат.

По ее мнению, именно через такой формат формируется доверие к реформам и их легитимность.

В то же время Ниязова подчеркнула, что государство готово к разным сценариям развития событий.

— Государство как хороший менеджер должно иметь пути решения. План Б, конечно же, есть, — отметила она.

Однако сенатор выразила уверенность, что накопленный за годы независимости опыт позволит обществу поддержать предлагаемые изменения, ведь за 30 лет сформированы общественные и политические институты, сформирована идеология понимания того, что нам нужны продуманные реформы, чтобы идти вперед.