АНК способствовала укреплению гражданского единства - Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня под председательством Президента РК проходит 31-ая сессия АНК. В ходе сессии обсуждаются вопросы касательно деятельности Ассамблеи народа Казахстана, а также общественных структур. Повестка сессии - «Единство народа – основа обновленного Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Безусловная заслуга Ассамблеи состоит в том, что за годы своего существования она способствовала укреплению гражданского единства. Уверен, что в новых реалиях Ассамблея по-прежнему будет служить прочной институциональной политике мира и согласия», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем, Глава государства отметил необходимость определения места и роли Ассамблеи в реформе политической системы.

«Задача сегодняшней сессии – определить место и роль Ассамблеи в реформе политической системы и наметить вектор ее дальнейшего развития. Мы исходим из того, что фундаментальным компонентом политической модернизации выступает принцип «мы разные – но мы равные», - подчеркнул Президент.