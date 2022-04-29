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    12:55, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    АНК способствовала укреплению гражданского единства - Президент

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня под председательством Президента РК проходит 31-ая сессия АНК. В ходе сессии обсуждаются вопросы касательно деятельности Ассамблеи народа Казахстана, а также общественных структур. Повестка сессии - «Единство народа – основа обновленного Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Безусловная заслуга Ассамблеи состоит в том, что за годы своего существования она способствовала укреплению гражданского единства. Уверен, что в новых реалиях Ассамблея по-прежнему будет служить прочной институциональной политике мира и согласия», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Вместе с тем, Глава государства отметил необходимость определения места и роли Ассамблеи в реформе политической системы.

    «Задача сегодняшней сессии – определить место и роль Ассамблеи в реформе политической системы и наметить вектор ее дальнейшего развития. Мы исходим из того, что фундаментальным компонентом политической модернизации выступает принцип «мы разные – но мы равные», - подчеркнул Президент.

    Теги:
    АНК Президент Казахстана Ассамблея народа Казахстана Президент
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