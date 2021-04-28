АНК превратилась в самый авторитетный общественный институт – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опыт Казахстана в сфере межэтнической, межрелигиозной политики широко признан и востребован на международном уровне. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ассамблея народа стала фундаментом межэтнического, межконфессионального согласия в нашей стране. В фокусе усилий Ассамблеи неизменно находится последовательное продвижение универсального принципа единства в многообразии. Все эти годы Ассамблея стремилась к тому, чтобы каждый гражданин нашей страны независимо от своей этнической, религиозной принадлежности ощущал себя частью большой и сплоченной казахстанской семьи», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что АНК превратилась в авторитетный общественный институт.

«Ассамблея народа Казахстана превратилась в самый авторитетный общественный институт, обладающий собственным представительством в Парламенте. Опыт Казахстана в сфере межэтнической, межрелигиозной политики широко признан и востребован на международной уровне», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.