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    17:12, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    АНК превратилась в самый авторитетный общественный институт – Касым-Жомарт Токаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опыт Казахстана в сфере межэтнической, межрелигиозной политики широко признан и востребован на международном уровне. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ассамблея народа стала фундаментом межэтнического, межконфессионального согласия в нашей стране. В фокусе усилий Ассамблеи неизменно находится последовательное продвижение универсального принципа единства в многообразии. Все эти годы Ассамблея стремилась к тому, чтобы каждый гражданин нашей страны независимо от своей этнической, религиозной принадлежности ощущал себя частью большой и сплоченной казахстанской семьи», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства подчеркнул, что АНК превратилась в авторитетный общественный институт.

    «Ассамблея народа Казахстана превратилась в самый авторитетный общественный институт, обладающий собственным представительством в Парламенте. Опыт Казахстана в сфере межэтнической, межрелигиозной политики широко признан и востребован на международной уровне», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.


    Теги:
    Президент Ассамблея народа Казахстана Президент Казахстана АНК Астана Главная
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