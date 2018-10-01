АНК озвучила обращение в поддержку Послания Президента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Совете Ассамблеи народа Казахстана приняли обращение в поддержку Послания Президента РК народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Послание Президента РК Нурсултана Назарбаева народу Казахстана стало практическим ответом на актуальные социальные запросы общества. Это исключительный по своему значению и содержанию документ, определяющий целостную стратегию действий для государственных органов, бизнеса и общества», - зачитал обращение заместитель председателя Республиканского молодежного движения АНК «Жангыру жолы» Тимур Жумарбаев

Он отметил, что ключевая цель Послания - рост благосостояния казахстанцев.

«Для этого намечена реализация конкретных задач. Повышение минимальной заработной платы, продолжение дорожной карты бизнеса, меры по наведению порядка в тарифах на услуги ЖКХ и другие шаги - будут способствовать стабильности роста доходов. Увеличение расходов на образование, науку и здравоохранение, повышение заработной платы отдельным категориям участковых медработников, развитие здорового образа жизни, защита населения от некачественного товаров и услуг - это выверенные шаги по улучшению качества жизни», - сказал Т. Жумарбаев.

А меры по решению жилищных вопросов, развитию местных дорог, сельского водоснабжения, улучшению экологии, обеспечению безопасности граждан, говорится в обращении, будут служить созданию комфортной среды проживания.

«В реализации задач Послания важная и ответственная роль отводится эффективной деятельности госаппарата и сопричастности казахстанцев к процессам преобразований в стране. Важно отметить, что приоритетом государственной политики отмечена комплексная поддержка молодежи и института семьи, а 2019 год объявлен годом молодежи», - добавил спикер.

«Главой государства обозначены беспрецедентные меры по улучшению социального положения и качества жизни населения. Президент подчеркнул, что их достижение возможно только при сохранении согласия и единства нашего общества. Ассамблея народов Казахстана полностью поддерживает задачи нового Послания и примет активное участие в их реализации и разъяснении. Мы призываем всех казахстанцев сплотиться ради достижения целей строительства в государстве национального благополучия. Все это и есть основа мира и согласия в Казахстане. Мы уверены, что реализация Послания станет прочным залогом общественного согласия и общенационального единства, повышения благосостояния граждан и процветания нашей Родины», - так звучит заключение обращения АНК в поддержку Послания.