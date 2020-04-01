АНК намерена обеспечить эффективный общественный контроль реализации поручений Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассамблея народа Казахстана сделала обращение к казахстанцам по поводу по реализации заявления Президента Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой пресс службу АНК. Публикуем полный текст обращения.

Уважаемые сограждане!

31 марта Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана с важным заявлением о дальнейших шагах по поддержке граждан и бизнеса.

Оно прозвучало в условиях невиданной доселе мировой экономической турбулентности, вызванной ценами на нефть, и пандемией коронавируса.

Генеральный секретарь ОНН А.Гутерреш назвал сложившуюся ситуацию самым сложным кризисом со времен второй мировой войны, и это не просто слова. По прогнозам, 25 миллионов человек в мире потеряют работу, рвутся налаженные экономические связи, замирает бизнес, страны отгораживаются все новыми барьерами. Мир меняется на глазах.

В этих критически непростых условиях Глава государства чутко держит руку на пульсе социально-экономического развития страны, своевременно и точно реагирует на самые неотложные нужды народа.

Под руководством Президента К. Токаева Казахстан вовремя принял упреждающие меры по предотвращению массовой эпидемии, эффективно работает «подушка безопасности» - Национальный фонд Республики Казахстан, созданный по инициативе Первого Президента – Елбасы Н.А.Назарбаева.

Казахстан уверенно и неуклонно выполняет заложенную в Основном законе конституционную норму о социальном государстве.

Президент страны К.Токаев поручил проиндексировать пенсии и государственные пособия, включая адресную социальную помощь, на 10% в годовом выражении. С 1 апреля до 1 июля все граждане поручили право на медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования, независимо от статуса участника ОСМС.

Это касается интересов и благополучия всех граждан.

Целиком и полностью поддерживая обращение Главы государства, Ассамблея народа Казахстана заявляет о необходимости оказать всестороннюю гражданскую поддержку в их реализации.

Мы не имеем права переложить ответственность в такой момент исключительно на плечи государства.

Наш общий результат сегодня зависит от каждого гражданина, начиная от строгого соблюдения карантинных мер.

Дальнейший вектор нашего гражданского участия должен быть направлен на активное содействие в реализации новых инициатив Президента.

Члены Ассамблеи народа Казахстана проведут широкую разъяснительную работу в среде самозанятых граждан, используя все доступные в условиях карантина возможности социальных сетей, электронных рассылок, своих гражданских связей.

В центре информационной работы должны быть такие меры как охват дополнительными социальными выплатами в размере одной минимальной заработной платы порядка 3 миллионов наших граждан; обеспечение различных категорий граждан бесплатными продуктово-бытовыми наборами и участие местного малого и среднего бизнеса для их производства и доставки.

Ассамблея народа Казахстана призывает особое внимание уделить поручению Главы государства по своевременному проведению весенне-полевых работ и поддержке мелких и средних крестьянских хозяйств, созданию новых рабочих мест. Члены АНК, имеющие богатый опыт сельхозпроизводства, будут оказывать любое необходимое содействие для реализации инициатив Президента, обеспечат шефство над более молодыми сельхозпроизводителями, консультационную и иную поддержку.

И, безусловно, сами подключиться к реализации этой задачи.

Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, намерены обеспечить эффективный общественный контроль реализации поручений Президента К.Токаева, чтобы каждый тенге был использован с максимальной отдачей. Ведь финансовые возможности нашей страны в условиях мирового кризиса и рецессии не безграничны.

Ассамблея народа Казахстана призывает всех граждан страны с большой ответственностью подойти к поручениям, обозначенным Главой государства, проявить сознательность, солидарность и активную гражданскую позицию для их эффективного выполнения.

Ассамблея народа Казахстана твердо уверена, что в эти дни каждый из нас должен найти в себе силы и возможности, чтобы помочь народу и стране пережить и победить в нелегких испытаниях, проявить гуманизм, взаимовыручку и солидарность.

Только так мы, все вместе, достигнем успеха в преодолении сложившейся непростой ситуации.





Ассамблея народа Казахстана

г. Нур-Султан, 1 апреля 2020 года