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    11:44, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    АНК будет уделять повышенное внимание вопросам идеологического воспитания молодежи

    АНК
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев пообещал, что Ассамблея народа Казахстана будет уделять повышенное внимание вопросам идеологического воспитания молодежи, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Это крайне важно в этом турбулентном, непредсказуемом мире. Ассамблея займется развитием существующих и созданием новых площадок межэтнических коммуникаций, продвижением социально значимых проектов, поощрением волонтерства и деятельности местных сообществ. Деятельность Ассамблеи также играет важную роль в противодействии пяти социальным порокам, о которых я говорил на заседании Национального курултая: наркомании, игромании, насилию в семье и обществе, вандализму, расточительству, - сказал Глава государства на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана.

    Как отметил Президент, чтобы обеспечить безопасность общества, мы должны искоренить такие негативные явления.

    - Это особенно важно для будущего детей и молодежи, которых мы должны всячески оберегать и правильно воспитывать. Убежден, что успешная борьба с этими болезнями общества возможна только при условии активного вовлечения в нее всех граждан, вне зависимости от этнической, религиозной, или социальной принадлежности. Масштабные перемены всегда начинаются с малых шагов – с изменения образа мыслей, жизненных стратегий и моделей поведения конкретных людей. Важно, чтобы каждый из нас действовал в духе концепции «Адал азамат»: не только беспристрастно вскрывал все проблемы нашего общества, но и активно содействовал их устранению, - добавил Глава государства.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана АНК Токаев Касым-Жомарт Общество Молодежь
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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